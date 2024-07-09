Польща зобов'язалась "заохочувати" українців повертатися додому для служби в армії

Який саме вигляд матиме це "заохочення", в документі не уточнюється.

Польща заохочуватиме українців повертатися додому для служби в армії.

Про це йдеться в угоді про співробітництво у сфері безпеки між Україною та Республікою Польща, укладеній 8 липня цього року під час візиту президента Зеленського до Варшави.

"Польща на прохання України заохочуватиме громадян України повертатися до України для служби у Збройних Силах України та інших Силах безпеки й оборони", – сказано в 14 пункті документу.

Який саме вигляд матиме це "заохочення", в угоді не уточнюється.

Нагадаємо, під час візиту до Варшави 8 липня Зеленський підписав із Туском угоду про співробітництво України та Польщі у сфері безпеки. Документ передбачає можливість перехоплення ракет і дронів у повітряному просторі України, випущених у напрямку Польщі.

Угода про гарантії безпеки передбачає створення в Польщі добровольчого легіону з можливою участю іноземців.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Безпекова угода з Польщею: пресконференція Зеленського і Туска

Зеленський підписав безпекову угоду з Польщею! Що це дасть Україні

Чи повертатиме Польща українських чоловіків

Нагадаємо, міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш 24 квітня заявив, що його країна готова допомогти Україні повернути чоловіків призовного віку.

Однак пізніше міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський уточнив, що допомога Варшави у передачі Україні чоловіків призовного віку є етично сумнівним кроком, додавши, що Київ повинен сам взяти ініціативу в цьому питанні.

Своєю чергою посол України у Польщі Василь Зварич розповів, що Україна не зверталася до Польщі за допомогою з поверненням чоловіків.

Заступник міністра закордонних справ Польщі Анджей Шейна додав, що Польща може припинити видачу дозволів на проживання українським чоловікам віком від 18 до 60 років, лише якщо Україна звернеться із таким проханням.

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.