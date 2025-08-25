Польща блокує фінансування Starlink для ЗСУ після вето президента Навроцького

Starlink. / © Getty Images

Реклама

Польща відмовилася фінансувати Starlink для України через вето президента Кароля Навроцького на закон про підтримку українських біженців.

Про це заявив польський міністр цифровізації Кшиштоф Гавковський у Мережі Х.

З його слів, рішення президента Кароля Навроцького щодо закону про допомогу громадянам України відключає Інтернет.

Реклама

“Це кінець інтернету Starlink, який Польща надає Україні, що охоплена війною. Це також означає кінець підтримки зберігання даних українського уряду в безпечному місці. Я не можу уявити собі кращого подарунка для сил Путіна, ніж відключення Інтернету в Україні, яке щойно ухвалив рішенням президент”, - наголосив політик.

Гавковський звернувся до Навроцького та закликав президента “припинити сліпо атакувати уряд” та “шкодити людям, які борються за свою незалежність”. Окрім того, наголошує польський міністр, таким чином глава держави допомагає Росії.

“Дехто скаже: ганьба, інші — зрада сусіда”, - додав Кшиштоф Гавковський.

Нагадаємо, сьогодні президент Польщі Кароль Навроцький наклав вето на закон, який стосується допомоги українським біженцям. З його слів, зараз ситуація у сфері фінансів та суспільних настроїв істотно змінилася. Мовляв, треба досягнути «певної соціальної справедливості».

Реклама