Польща досі не передала Україні обіцяні МіГи: Варшава назвала причину

Польський міністр наголошує, що досі між Варшавою і Києвом триває діалог щодо передавання винищувачів.

Олена Капнік
МіГ-29.

МіГ-29 / © Associated Press

Польща досі не передавала Україні винищувачі МіГ-29. Наразі триває діалог, зокрема щодо того, що Варшава отримає в обмін.

Про це заступник міністра оборони Польщі Цезарій Томчик сказав в ефірі Радіо ZET.

«Ми ще не передали МіГи Україні. Чекаємо на завершення діалогу. МіГи чекають на можливе рішення уряду та пожертву. Ми, звісно, хочемо, щоб Польща отримала від цього користь, зважаючи на пропорції», — сказав Томчик.

За його словами, «триває діалог з питання», що Варшава отримає в обмін на ці винищувачі.

«Сама Україна сьогодні також зосереджується не на самих винищувачах, а на протиракетній і протиповітряній обороні», — наголосив заступник міністра.

Зауважимо, що ще в середині січня заступник польського міністра оборони Павел Залевський повідомив, що уряд країни ухвалив рішення про передавання Україні до дев’яти МіГ-29, але, наголошував він, технічні переговори про це все ще тривають.

Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський розповів, на яку суму його країна надала Україні військової допомоги. З його слів, від початку повномасштабного вторгнення Варшава передала Києву 48 пакетів військової допомоги на суму понад 3,5 млрд євро.

