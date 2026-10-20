Польща готує несподіваний крок на кордоні з Україною через атаки РФ: що буде з перевірками

КПП на кордоні з Польщею / © Getty Images

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Польща може перенести прикордонний контроль з Україною на свою територію, якщо через погіршення безпекової ситуації перевірки на східному боці кордону стануть небезпечними.

Про це повідомило польське Міністерство внутрішніх справ та адміністрації, пише RMF24/PAP.

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У відомстві такий сценарій розглядають на випадок, якщо атаки Росії унеможливлять безпечне проведення прикордонного контролю на території України. Перенесення перевірок до Польщі дозволило б зберегти рух через кордон навіть у разі руйнування української інфраструктури, а також підвищити безпеку прикордонників і подорожніх.

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Втім, зазначається, що українські служби не зможуть самостійно здійснювати перевірки на польській території. Це стосується як контролю документів, так і перевірки товарів відповідно до норм ЄС.

«Якщо ситуація в Україні зміниться і з міркувань безпеки співробітників та людей, які перетинають кордон в обох напрямках, виникне потреба проводити контроль на польському боці, Польща готова погодитися на таке рішення. Водночас воно передбачатиме спільний контроль з боку обох держав», — наголосили в міністерстві.

Втім, наразі жодних обов’язкових рішень щодо цього не ухвалено. В МВС зауважують, що Польща є частиною Шенгенської зони, тому будь-які зміни вимагатимуть повідомлення Європейській комісії, особливо щодо переміщення людей і товарів.

Зміна роботи КПП через атаки — що відомо

Перший заступник міністра розвитку, інфраструктури та транспорту Сергій Деркач заявив, що Київ веде переговори з сусідніми державами щодо можливого перенесення пунктів пропуску на їхню територію через обстріли прикордонної інфраструктури.

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Наприкінці вересня стало відомо, що Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України веде переговори з Польщею щодо угоди, яка дозволить ДПСУ працювати на польській території. Йдеться про спільний митний і прикордонний контроль. Такий механізм дозволив би зберегти рух через кордон навіть у разі руйнування інфраструктури на території України.

Удари РФ поблизу кордону

Зауважимо, 28 вересня Росія вдарила «Шахедом» біля кордону з Польщею. Один із російських безпілотників впав поблизу пункту пропуску Ягодин — Дорогуськ, на українському боці кордону. Ударною хвилею пошкоджено приміщення КПП.

Окрім того, вночі проти 13 вересня дрон ударив поблизу Дорогуська. Серед об’єктів, які були його цілями, була автозаправна станція. Внаслідок атаки також спалахнули фури. Зранку того ж дня дрон РФ влучив у потяг Київ — Варшава, що був за 2 км від держкордону.

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