ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція
Локація:
Київ
weather +17°

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
212
Час на прочитання
2 хв

Польща хоче побудувати платну дорогу до Львова та збирати з неї кошти

Польща планує збудувати автомагістраль М10 від кордону до Львова, а гроші за проїзд нею забирати у свій бюджет.

Автор публікації
Фото автора: Дмитро Гулійчук Дмитро Гулійчук
Коментарі
Поляки мають намір «подарувати» українцям автомагістраль до Львова, за користування якою збиратимуть гроші

Поляки мають намір «подарувати» українцям автомагістраль до Львова, за користування якою збиратимуть гроші

Польща може побудувати автомагістраль М10, яка з’єднає пункт пропуску Корчова-Краковець зі Львовом.

Про це пише польське видання Forsal.

Згідно з повідомленнями видання, розглядається будівництво автомагістралі в напрямку Львова, яка б була продовженням польської траси А4. З українського боку вона функціонуватиме як автомагістраль М10. План передбачає, що маршрут довжиною приблизно 80 кілометрів з’єднає прикордонний перехід Корчова-Краковець зі Львовом, що значно покращить транспортне сполучення між країнами.

Ця інвестиція буде зроблена в рамках повоєнної відбудови України. Варшава розглядає її не лише як інфраструктурний проект, а й як каталізатор розвитку економічної співпраці.

Водночас, будівництво автомагістралі від кордону до Львова не буде просто «подарунком». Польська сторона збиратиме плату за проїзд протягом багатьох років.

У виданні нагадали, що Польща наполягала на будівництві автомагістралі до Євро-2012. На той час Україні не вистачало коштів на будівництво.

Рамкова угода між Польщею та Україною може бути підписана під час конференції «Відновлення України», яка відбудеться 25-26 червня в Гданську. Якщо проєкт буде реалізовано за планом, це стане одним із перших важливих прикладів участі Польщі у відбудові інфраструктури України.

За інформацією RMF24.pl, серед інших проєктів, які польські компанії розглядають в Україні, — створення залізничної лінії з європейською колісною базою, вантажного терміналу в центральній Україні та польського порту на Чорному морі.

Раніше польська влада назвала Україну «ідеальним полігоном».

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
212
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie