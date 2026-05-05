Польща хоче побудувати платну дорогу до Львова та збирати з неї кошти
Польща може побудувати автомагістраль М10, яка з’єднає пункт пропуску Корчова-Краковець зі Львовом.
Про це пише польське видання Forsal.
Згідно з повідомленнями видання, розглядається будівництво автомагістралі в напрямку Львова, яка б була продовженням польської траси А4. З українського боку вона функціонуватиме як автомагістраль М10. План передбачає, що маршрут довжиною приблизно 80 кілометрів з’єднає прикордонний перехід Корчова-Краковець зі Львовом, що значно покращить транспортне сполучення між країнами.
Ця інвестиція буде зроблена в рамках повоєнної відбудови України. Варшава розглядає її не лише як інфраструктурний проект, а й як каталізатор розвитку економічної співпраці.
Водночас, будівництво автомагістралі від кордону до Львова не буде просто «подарунком». Польська сторона збиратиме плату за проїзд протягом багатьох років.
У виданні нагадали, що Польща наполягала на будівництві автомагістралі до Євро-2012. На той час Україні не вистачало коштів на будівництво.
Рамкова угода між Польщею та Україною може бути підписана під час конференції «Відновлення України», яка відбудеться 25-26 червня в Гданську. Якщо проєкт буде реалізовано за планом, це стане одним із перших важливих прикладів участі Польщі у відбудові інфраструктури України.
За інформацією RMF24.pl, серед інших проєктів, які польські компанії розглядають в Україні, — створення залізничної лінії з європейською колісною базою, вантажного терміналу в центральній Україні та польського порту на Чорному морі.
Раніше польська влада назвала Україну «ідеальним полігоном».