Польща майже на півтори року закриває популярний для українців пункт пропуску: чому і коли

Пункт пропуску «Шегині–Медика»

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Польща майже на півтора року закриває пункт пропуску «Шегині–Медика» — від 15 червня до листопада 2027-го року.

Про це інформує Державна митна служба у вівторок, 10 червня.

«Від 15 червня 2026 року розпочинаються ремонтні роботи автобусної смуги руху на в’їзд до Республіки Польща у пункті пропуску „Шегині–Медика“, — пояснили у відомстві.

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Попередньо роботи триватимуть до листопада 2027 року.

Тому через ремонт пропуск автобусів з України до Польщі через цей пункт пропуску здійснюватися не буде. Водночас пропуск автобусів з Польщі в Україну відбуватиметься у штатному режимі.



Прикордонна служба закликає перевізників це врахувати під час планування маршрутів для поїздок за кордон.

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