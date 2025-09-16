- Дата публікації
Польща не зможе захистити своїх людей у випадку масованої повітряної атаки — Зеленський
Зеленський застеріг Варшаву про наслідки масованої атаки РФ і розповів, чому Польщі потрібна допомога України.
Якщо Польща стикнеться з масованою російською атакою, то не зможе врятувати своїх людей.
Про це заявив президент Володимир Зеленський в інтерв’ю Sky News.
За словами Зеленського, під час останньої атаки 10 вересня поляки з 19 збили лише чотири цілі, тоді як українські воїни з 810 дронів ворога збили 700.
«У нас летіло 810 дронів, ми збили 700. У них було 19 — збили 4. І це у них не летіли ракети і балістика. І, звичайно, вони не зможуть урятувати людей, якщо у них буде масована атака», — сказав він.
Водночас, Зеленський уточнив, що поляки — «не у війні, тому не готові до таких речей».
Президент розповів, що недавно мав розмову з польським прем’єром Дональдом Туском, під час якою запропонував, щоб українці тренували польських військових з ППО.
«Їм це справді потрібно. І це стосується не лише Польщі», — вважає глава держави.
Раніше Дональд Туск заявив, що у Варшаві дрон кружляв над урядовими будівлями, затримано білорусів.
Нагадаємо, під час масованої атаки по Україні в ніч проти 10 вересня російські дрони вперше цілеспрямовано залетіли до Польщі.