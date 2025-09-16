ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
655
Час на прочитання
1 хв

Польща не зможе захистити своїх людей у випадку масованої повітряної атаки — Зеленський

Зеленський застеріг Варшаву про наслідки масованої атаки РФ і розповів, чому Польщі потрібна допомога України.

Автор публікації
Фото автора: Дмитро Гулійчук Дмитро Гулійчук
Володимир Зеленський

Володимир Зеленський / © Associated Press

Якщо Польща стикнеться з масованою російською атакою, то не зможе врятувати своїх людей.

Про це заявив президент Володимир Зеленський в інтерв’ю Sky News.

За словами Зеленського, під час останньої атаки 10 вересня поляки з 19 збили лише чотири цілі, тоді як українські воїни з 810 дронів ворога збили 700.

«У нас летіло 810 дронів, ми збили 700. У них було 19 — збили 4. І це у них не летіли ракети і балістика. І, звичайно, вони не зможуть урятувати людей, якщо у них буде масована атака», — сказав він.

Водночас, Зеленський уточнив, що поляки — «не у війні, тому не готові до таких речей».

Президент розповів, що недавно мав розмову з польським прем’єром Дональдом Туском, під час якою запропонував, щоб українці тренували польських військових з ППО.

«Їм це справді потрібно. І це стосується не лише Польщі», — вважає глава держави.

Раніше Дональд Туск заявив, що у Варшаві дрон кружляв над урядовими будівлями, затримано білорусів.

Нагадаємо, під час масованої атаки по Україні в ніч проти 10 вересня російські дрони вперше цілеспрямовано залетіли до Польщі.

Дата публікації
Кількість переглядів
655
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie