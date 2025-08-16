Польща оновила фінансові правила для в’їзду українців: що відомо

Кордон з Польщею / © Getty Images

Польща оновила фінансові правила для в’їзду українців.

Про це повідомляє Migrant info.

Тепер під час перетину кордону потрібно підтвердити наявність коштів на проживання та повернення додому:

На проживання:

▪ до 4 днів — 300 злотих;

▪ понад 4 дні — 75 злотих за кожен день.

На зворотний квиток:

▪ 200 злотих — подорож у сусідні країни;

▪ 500 злотих — інші країни ЄС;

▪ 2 500 злотих — країни поза ЄС.

Нагадаємо, українцям, які проживають у Польщі, стане простіше оформлювати документи на проживання. Ухвалений Радою міністрів проєкт змін до Закону про іноземців передбачає можливість подавати заяви на «карти побиту» повністю онлайн.