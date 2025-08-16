- Дата публікації
Польща оновила фінансові правила для в’їзду українців: що відомо
Тепер під час перетину польського кордону українцям потрібно підтвердити наявність коштів на проживання та повернення додому.
Польща оновила фінансові правила для в’їзду українців.
Про це повідомляє Migrant info.
Тепер під час перетину кордону потрібно підтвердити наявність коштів на проживання та повернення додому:
На проживання:
▪ до 4 днів — 300 злотих;
▪ понад 4 дні — 75 злотих за кожен день.
На зворотний квиток:
▪ 200 злотих — подорож у сусідні країни;
▪ 500 злотих — інші країни ЄС;
▪ 2 500 злотих — країни поза ЄС.
Нагадаємо, українцям, які проживають у Польщі, стане простіше оформлювати документи на проживання. Ухвалений Радою міністрів проєкт змін до Закону про іноземців передбачає можливість подавати заяви на «карти побиту» повністю онлайн.