Польща передала Україні агента РФ: хто це і що він накоїв

Пропагандист Кирило Молчанов / © скриншот з відео

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Очільник МВС Польщі Томаш Семоняк підтвердив, що держава передала Україні її громадянина, підозрюваного в роботі на Росію.

Про це повідомляє PAP.

Нагадаємо, напередодні СБУ поінформувала, що Польща передала Україні російського агента з оточення підозрюваного у держзраді проросійського політика Віктора Медведчука, який переховується в Росії.

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За даними українських медіа, йдеться про Кирила Молчанова — «політичного експерта» і пропагандиста.

Семоняк прокоментував ці повідомлення і зазначив, що «це нормальна процедура і співпраця правових держав».

«Підозрюваних у скоєнні злочинів, яких ми розшукуємо, депортують до Польщі… І якщо у нас є український громадянин, якого хоче Україна, ми депортуємо його туди. Це нормальна співпраця правових держав… Це рутина», — висловився міністр внутрішніх справ.

Зауважимо, що Молчанов 2022 року виїхав до Росії. Там він став одним з ключових ідеологів медіапроєктів Кремля та був частим гостем пропагандистських програм на телебаченні.

Нагадаємо, напередодні речник МВС Польщі Яцек Добжинський заявив про затримання у Мазовецькому воєводстві 47-річного українця, підозрюваного в шпигунстві на користь Росії.