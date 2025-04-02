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Польща передала Україні агента РФ: хто це і що він накоїв
Агент РФ із близького кола Віктора Медведчука опинився в руках українських правоохоронців. Деталі справи — у матеріалі.
Очільник МВС Польщі Томаш Семоняк підтвердив, що держава передала Україні її громадянина, підозрюваного в роботі на Росію.
Про це повідомляє PAP.
Нагадаємо, напередодні СБУ поінформувала, що Польща передала Україні російського агента з оточення підозрюваного у держзраді проросійського політика Віктора Медведчука, який переховується в Росії.
За даними українських медіа, йдеться про Кирила Молчанова — «політичного експерта» і пропагандиста.
Семоняк прокоментував ці повідомлення і зазначив, що «це нормальна процедура і співпраця правових держав».
«Підозрюваних у скоєнні злочинів, яких ми розшукуємо, депортують до Польщі… І якщо у нас є український громадянин, якого хоче Україна, ми депортуємо його туди. Це нормальна співпраця правових держав… Це рутина», — висловився міністр внутрішніх справ.
Зауважимо, що Молчанов 2022 року виїхав до Росії. Там він став одним з ключових ідеологів медіапроєктів Кремля та був частим гостем пропагандистських програм на телебаченні.
Нагадаємо, напередодні речник МВС Польщі Яцек Добжинський заявив про затримання у Мазовецькому воєводстві 47-річного українця, підозрюваного в шпигунстві на користь Росії.