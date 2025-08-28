Польща посилили контроль на кордоні: що зміниться для подорожувальників

Кордон.

Сусідня Польща посилює прикордонний контроль на кордоні з Україною. На КПП “Медика” встановлено модернізований комплекс для перевірки транспортних засобів.

Про це повідомила Національна податкова адміністраціям Польщі (KAS), пише портал inPoland.net.pl.

Нові системи є одними з найсучасніших у ЄС, кажуть у Варшаві. Завдання нових сканерів - оптимізувати митні процедури та забезпечити вищий рівень безпеки на зовнішньому кордоні Європейського Союзу. Сканер дозволяє швидко і неінвазивно оглядати легкові автомобілі, автобуси, вантажівки та їхні вантажі.

Зазначається, що вартість автомобільного рентгенівського комплексу становила 16,8 млн злотих. Фінансування проєкту відбулося в межах «Інструменту фінансової підтримки обладнання митного контролю» (CCEI), що фінансується Євросоюзом.

Нові сканери замінили техніку, яка використовували від 2011-го. За словами заступника міністра фінансів Польщі та голови KAS Марціна Лободи, сучасне обладнання не лише прискорює прикордонні перевірки, але й підвищує ефективність боротьби з контрабандою, адже дозволяє виявляти приховані товари без потреби у повному розвантаженні транспортних засобів.

Завдяки новим системам польські митники отримали можливість проводити одночасний огляд кількох транспортних засобів. А це суттєво зменшує час очікування на кордоні.

Станом на 2025 рік у Підкарпатському воєводстві працюють чотири стаціонарні рентгенівські сканери — на переходах у Медиці, Корчовій, Будомєжі та на залізничному пункті Перемишль–Медика. Вони доповнюються мобільними системами для перевірки багажу та поштових відправлень.

Нагадаємо, 26 серпня президент Польщі Кароль Навроцький наклав вето на закон, який стосується допомоги українським біженцям. Поправка передбачала подовження тимчасового захисту, що надається громадянам України, які втікають від війни, до 4 березня 2026-го. Втім, президент не підписав цей закон, а запропонував свій проєкт і закликав уряд доопрацювати його протягом двох тижнів.

Тим часом українське посольство активно веде переговори з польським урядом щодо закону, який регулює статус українських біженців. Відомство проводить консультації з урядом країни щодо закону про допомогу українцям.