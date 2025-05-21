Польща скасовує безмитний імпорт з Україною: що це означає

Прем’єр-міністр Дональд Туск у Сеймі / © Associated Press

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З 5 червня 2025 року Польща припиняє дію механізму ЄС, який дозволяв безмитний ввіз українських товарів. Країна повертається до «довоєнних прикордонних правил».

Про це оголосив прем’єр-міністр Дональд Туск у Сеймі, повідомляє RMG24.

Механізм ATM (Автономні торгівельні засоби) було запроваджено у 2022 році для підтримки України після початку повномасштабного вторгнення Росії. Він дозволяв українським товарам, особливо аграрним, ввозитися до ЄС без митних обмежень. Однак польські фермери неодноразово протестували, стверджуючи, що це завдає шкоди їхнім доходам.

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Туск заявив, що його уряд з самого початку виступав за обмеження ATM, а тепер досяг повного його скасування. Він також критикував попередню владу на чолі з Матеушем Моравецьким.

«Я тоді жодного поганого слова не сказав. Але трьох-чотирьох місяців було достатньо, щоб усвідомити, що цей механізм не має сенсу, що він загрожує стабільності польського ринку. І потрібно було вжити заходів для його блокування — перш за все, йшлося про зерно, але не тільки. (…) Ми щодня бачили тисячі вагонів, наповнених зерном, які прямували до Польщі, а ви перед камерами казали, що все чудово», — заявив Туск.

Нагадаємо, Польща може закрити кордон через мігрантів.