ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
4053
Час на прочитання
1 хв

Польща скасовує безмитний імпорт з Україною: що це означає

Дональд Туск оголосив про скасування пільгового режиму торгівлі з Україною. Рішення набуде чинності вже 5 червня.

Автор публікації
Фото автора: Софія Бригадир Софія Бригадир
Прем’єр-міністр Дональд Туск у Сеймі

Прем’єр-міністр Дональд Туск у Сеймі / © Associated Press

З 5 червня 2025 року Польща припиняє дію механізму ЄС, який дозволяв безмитний ввіз українських товарів. Країна повертається до «довоєнних прикордонних правил».

Про це оголосив прем’єр-міністр Дональд Туск у Сеймі, повідомляє RMG24.

Механізм ATM (Автономні торгівельні засоби) було запроваджено у 2022 році для підтримки України після початку повномасштабного вторгнення Росії. Він дозволяв українським товарам, особливо аграрним, ввозитися до ЄС без митних обмежень. Однак польські фермери неодноразово протестували, стверджуючи, що це завдає шкоди їхнім доходам.

Туск заявив, що його уряд з самого початку виступав за обмеження ATM, а тепер досяг повного його скасування. Він також критикував попередню владу на чолі з Матеушем Моравецьким.

«Я тоді жодного поганого слова не сказав. Але трьох-чотирьох місяців було достатньо, щоб усвідомити, що цей механізм не має сенсу, що він загрожує стабільності польського ринку. І потрібно було вжити заходів для його блокування — перш за все, йшлося про зерно, але не тільки. (…) Ми щодня бачили тисячі вагонів, наповнених зерном, які прямували до Польщі, а ви перед камерами казали, що все чудово», — заявив Туск.

Нагадаємо, Польща може закрити кордон через мігрантів.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie