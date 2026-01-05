ТСН у соціальних мережах

Польща стала найбільшим постачальником коксу в Україну у минулому році

У минулому році понад 90% необхідного коксу Україна імпортувала з Польщі

Металургійні підприємства України у січні–листопаді 2025 року збільшили імпорт коксу та напівкоксу на 3,2% у річному вимірі — до 642,8 тис. тонн. Майже весь імпорт коксу та напівкоксу за цей час забезпечила Польща: частка її продукції досягла 94%.  Про це свідчать розрахунки GMK Center на основі даних Державної митної служби.

З Польщі за минулий рік Україна імпортувала 602,01 тис. тонн коксу. Крім того, за цей період Україна імпортувала 27,67 тис. тонн коксу з Індонезії та 13,06 тис. тонн — із Чехії.

У GMK Center зазначають: у 2013–2024 роках видобуток коксівного вугілля в Україні скоротився на 74%, а виробництво коксу - майже на 85%. Так сталося через те, що велика частина шахт і коксохімічних підприємств залишилася на неконтрольованих територіях - 64% від загальної кількості.  

За оцінками аналітиків, для підтримки поточного рівня виробництва — до 6,5 млн тонн сталі конвертерним і мартенівським способом та 1,3 млн тонн товарного чавуну, — Україні необхідно близько 3,2 млн тонн коксу на рік. 

Як відомо, у січні 2025 року компанія Метінвест Ріната Ахметова  призупинила роботу Покровської вугільної групи - у зв'язку зі зміною ситуації на лінії фронту, дефіцитом електроенергії та погіршенням безпекової ситуації.  Компанія сприяла евакуації працівників Покровської вугільної групи та їхніх сімей: їм надали можливість пройти оплачуване перенавчання та працевлаштуватися на активи Метінвесту в Запоріжжі, Кам’янському та Кривому Розі.

