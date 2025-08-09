Польща уріже соціальну допомогу для біженців з України – подробиці

Біженці / © Getty Images

Реклама

У вересні 2025 року в Польщі вступають у дію оновлені норми, що регулюють порядок надання соціальної підтримки, проживання, реєстрації та інших аспектів перебування українських біженців.

Про це пише видання Visit Ukraine.

Ці зміни торкнуться як вимог до оформлення документів, так і порядку отримання допомоги, а також суттєво вплинуть на умови проживання українців у державних центрах. Які саме нововведення чекають на біженців, які вже знайшли тимчасовий прихисток у Польщі, — розповідаємо докладніше.

Реклама

Польська влада офіційно оголосила про початок нового етапу у міграційній політиці, що відповідає нинішнім викликам та тенденціям. Головною причиною оновлення є продовження дії тимчасового захисту для громадян України до 4 березня 2026 року, а також прагнення адаптувати національне законодавство до загальноєвропейських стандартів.

Протягом останніх років Польща прийняла найбільшу кількість українських переселенців, багато з яких успішно інтегрувалися в суспільство і тепер здатні самостійно забезпечувати свої потреби. Водночас, частина людей залишається у вразливому становищі й потребує продовження державної підтримки.

Як повідомив заступник міністра внутрішніх справ Польщі Мачей Душчик, зміни у правилах покликані виключити зловживання системою тимчасового захисту, посилити контроль за її використанням та удосконалити процедури реєстрації та надання допомоги. Відтепер держава сфокусує ресурси на підтримці найбільш незахищених категорій біженців.

Що саме зміниться?

Реклама

Одним із ключових нововведень є оновлення умов проживання українців у спеціалізованих центрах. З 31 жовтня 2025 року масове розміщення біженців у колективних центрах припиняється. Відтепер такі послуги надаватимуться виключно визначеним групам осіб, які мають підвищені потреби у соціальній допомозі. Зокрема, право на проживання і харчування в центрах матимуть:

діти, на яких оформлена соціальна виплата 800+;

пенсіонери, які отримують відповідні пенсійні виплати;

люди з інвалідністю середнього або тяжкого ступеня;

жінки віком від 60 років і чоловіки від 65 років, які не отримують пенсії.

Для всіх цих категорій передбачена компенсація у розмірі 15 злотих на день на проживання.

Посилений контроль на кордоні та зміни у процедурі реєстрації

Однією з суттєвих новацій стане жорсткіший контроль за перетином кордону. Зокрема, буде скасована можливість отримання соціальних пільг для осіб, які часто перетинають кордон у рамках малого прикордонного руху. Прикордонні служби почнуть систематично збирати відбитки пальців усіх, хто перетинає польський кордон, а інформація про кожен в’їзд і виїзд обов’язково фіксуватиметься у національній системі реєстрації.

Реклама

Також обов’язковою стане особиста присутність дитини при отриманні номера PESEL (універсального ідентифікатора платника податків), незалежно від її віку, що унеможливить дистанційне оформлення цього документа.

Розширення виплат 800+

Серед позитивних змін — розширення програми соціальних виплат 800+, яка тепер охоплюватиме не лише дітей шкільного віку, а й українських підлітків, які після досягнення 18 років продовжують навчання у вищих навчальних закладах чи на професійних курсах. Це дозволить уникнути перерв у наданні допомоги та підтримувати молодь у складний період переходу до дорослого життя.

Боротьба з шахрайством

Реклама

В оновленому законодавстві чітко прописані підстави для анулювання дозволів на тимчасове перебування в Польщі. Серед них — подання недостовірної інформації, укладення фіктивних шлюбів, а також інші дії, що спрямовані на обхід міграційних правил. Крім того, через посилення перевірок збільшується термін розгляду заяв на перебування, особливо для висококваліфікованих працівників та осіб, що претендують на статус довгострокового резидента ЄС.

Освітні та медичні програми

Польський уряд зберігає фінансування програм освіти для українських дітей. Школи, які відкрили додаткові класи для біженців, зможуть і надалі виплачувати вчителям доплати за понаднормову роботу.

Для українських медичних працівників також збережено можливість працювати в Польщі за спрощеною процедурою — до 4 березня 2026 року. Проте посилено контроль за відповідністю їхньої кваліфікації та перевіркою документів, щоб забезпечити високий рівень медичного обслуговування.

Реклама

Коли набудуть чинності нові правила

Оновлений закон набере чинності через 14 днів після офіційної публікації, що означає, що більшість змін запрацює вже в серпні 2025 року. Це дає час усім зацікавленим сторонам підготуватися до нових вимог.

Для українців, які планують перебування або проживання в Польщі, важливо знати про ці зміни, щоб правильно організувати свої справи та уникнути непорозумінь із владою. У разі виникнення питань можна звернутися за консультацією до міграційних юристів, які допоможуть з оформленням документів і легалізацією.

Польща не виключає можливість повернення візового режиму з Україною в майбутньому, тому важливо уважно стежити за офіційними повідомленнями.

Реклама

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у Польщі працівники поліції та спецслужб неофіційно підтримують ідею повернення візового режиму з кількома країнами, включно з Україною.