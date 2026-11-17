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Польща відреагувала на масовану атаку на західні області України
Через атаку на західні області України польські військові активізували необхідні сили і засоби системи протиповітряної оборони.
На тлі масованої російської атаки на Україну у вівторок, 17 листопада, сусідня Польща піднімала у повітря винищувачі.
Про це заявило польське Оперативне командування Збройних сил.
У командуванні пояснили, що відповідні заходи вжили через російські удари по цілях у західних областях України. Для захисту повітряного простору Польщі було задіяно необхідні сили та засоби ППО.
«Дії мають превентивний характер і спрямовані на забезпечення безпеки та захист польського повітряного простору, особливо в районах, що межують із зонами ризику», — наголосили військові.
Зауважимо, що Центр урядової безпеки не оголошував тривогу у прикордонних до України повітах.
Аеропорти припиняли польоти
Польське агентство аеронавігаційного обслуговування (PANSA) повідомило, що через необхідність забезпечити безперешкодну роботу військової авіації аеропорти польських міст Жешув і Люблін тимчасово призупиняли польоти цивільних літаків.
За майже дві години аеропорт у польському Жешуві відновив роботу. Водночас інформації про відновлення авіасполучення в аеропорту Любліна наразі немає.
Нагадаємо, вночі 17 листопада у Румунії також піднімали винищувачі F-16. За даними Міноборони, військові зафіксувала 11 повітряних цілей поблизу кордону з Україною. Окрім того, мешканців півночі повіту Тулча попередили про потенційну небезпеку через систему RO-Alert.
Зауважимо, російська армія атакувала південь Одеської області. Зокрема, було пошкоджено енергетичний об’єкт ДТЕК Одеські електромережі. У регіоні масштабні відключення світла.