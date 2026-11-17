Прапор Польщі. / © pixabay.com

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На тлі масованої російської атаки на Україну у вівторок, 17 листопада, сусідня Польща піднімала у повітря винищувачі.

Про це заявило польське Оперативне командування Збройних сил.

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У командуванні пояснили, що відповідні заходи вжили через російські удари по цілях у західних областях України. Для захисту повітряного простору Польщі було задіяно необхідні сили та засоби ППО.

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«Дії мають превентивний характер і спрямовані на забезпечення безпеки та захист польського повітряного простору, особливо в районах, що межують із зонами ризику», — наголосили військові.

Зауважимо, що Центр урядової безпеки не оголошував тривогу у прикордонних до України повітах.

Аеропорти припиняли польоти

Польське агентство аеронавігаційного обслуговування (PANSA) повідомило, що через необхідність забезпечити безперешкодну роботу військової авіації аеропорти польських міст Жешув і Люблін тимчасово призупиняли польоти цивільних літаків.

За майже дві години аеропорт у польському Жешуві відновив роботу. Водночас інформації про відновлення авіасполучення в аеропорту Любліна наразі немає.

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Нагадаємо, вночі 17 листопада у Румунії також піднімали винищувачі F-16. За даними Міноборони, військові зафіксувала 11 повітряних цілей поблизу кордону з Україною. Окрім того, мешканців півночі повіту Тулча попередили про потенційну небезпеку через систему RO-Alert.

Зауважимо, російська армія атакувала південь Одеської області. Зокрема, було пошкоджено енергетичний об’єкт ДТЕК Одеські електромережі. У регіоні масштабні відключення світла.

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