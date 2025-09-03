ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
3655
Час на прочитання
1 хв

Польща відреагувала на нічну масовану атаку на Україну

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
Винищувачі.

Винищувачі. / © Associated Press

Вночі 3 вересня війська РФ завдали ракетних і дронових ударів по Україні. Сусідня Польща знову підіймала військову авіацію.

Про це повідомили в пресслужбі Оперативного командування Збройних сил Польщі.

Зазначається, що Російська Федерація вкотре завдала ударів по цілях, розташованих на території України. З метою забезпечення безпеки польського повітряного простору командування ЗС Республіки Польща запустило всі необхідні процедури.

Зазначається, що у повітря злетіли польські та союзницькі винищувачі. Крім того, було приведено в бойову готовність наземні системи протиповітряної оборони та радіолокаційної розвідки.

“Ці операції мають превентивний характер і спрямовані на забезпечення безпеки повітряного простору та захист громадян, особливо в районах, що прилягають до зони загрози. Оперативне командування Збройних сил Польщі стежить за поточною ситуацією, а підпорядковані йому сили та засоби залишаються повністю готовими до негайного реагування”, - наголосили польські військові.

Дата публікації
Кількість переглядів
3655
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie