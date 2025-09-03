Польща відреагувала на нічну масовану атаку на Україну

Винищувачі. / © Associated Press

Вночі 3 вересня війська РФ завдали ракетних і дронових ударів по Україні. Сусідня Польща знову підіймала військову авіацію.

Про це повідомили в пресслужбі Оперативного командування Збройних сил Польщі.

Зазначається, що Російська Федерація вкотре завдала ударів по цілях, розташованих на території України. З метою забезпечення безпеки польського повітряного простору командування ЗС Республіки Польща запустило всі необхідні процедури.

Зазначається, що у повітря злетіли польські та союзницькі винищувачі. Крім того, було приведено в бойову готовність наземні системи протиповітряної оборони та радіолокаційної розвідки.

“Ці операції мають превентивний характер і спрямовані на забезпечення безпеки повітряного простору та захист громадян, особливо в районах, що прилягають до зони загрози. Оперативне командування Збройних сил Польщі стежить за поточною ситуацією, а підпорядковані йому сили та засоби залишаються повністю готовими до негайного реагування”, - наголосили польські військові.