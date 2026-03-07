- Дата публікації
Польща відреагувала на нічну масовану атаку на Україну
За даними польських військових, усі дії мали превентивний характер.
Сусідня Польща піднімала в небо військову авіацію вночі проти 7 березня — через атаку Росії на Україну.
Про це повідомило Оперативне командування Збройних сил Польщі.
«Оперативне командування Збройних сил Польщі активувало необхідні сили та ресурси, що є в його розпорядженні. Наземні системи протиповітряної оборони та радіолокаційної розвідки досягали найвищого рівня готовності», — наголосили у повідомленні.
Водночас, наголосили польські військові, усі операції мали превентивний характер і були спрямовані на забезпечення безпеки та захист повітряного простору Польщі. Зокрема, в районах, що прилягають до зон, які перебували під загрозою.
«Оперативне командування Збройних сил Польщі стежить за поточною ситуацією, а підпорядковані йому сили та ресурси залишаються готовими до негайного реагування», — наголосили у Командуванні.
Нагадаємо, цієї ночі РФ уночі атакувала Україну безпілотниками і ракетами. Зокрема, окупанти атакували Хмельницьку, Вінницьку, Харківську, Одеську області, а також Київ та Одесу.
Зокрема, під час атаки РФ пошкодила залізницю. За даними «УЗ», низка поїздів вимушено змінює маршрути у Вінницькій, Житомирській та Хмельницькій областях. Окрім того, деякі рейси було скасовано.