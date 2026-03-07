Польща відреагувала на нічну масовану атаку на Україну

Винищувач F-16. / © Associated Press

Реклама

Сусідня Польща піднімала в небо військову авіацію вночі проти 7 березня — через атаку Росії на Україну.

Про це повідомило Оперативне командування Збройних сил Польщі.

«Оперативне командування Збройних сил Польщі активувало необхідні сили та ресурси, що є в його розпорядженні. Наземні системи протиповітряної оборони та радіолокаційної розвідки досягали найвищого рівня готовності», — наголосили у повідомленні.

Реклама

Водночас, наголосили польські військові, усі операції мали превентивний характер і були спрямовані на забезпечення безпеки та захист повітряного простору Польщі. Зокрема, в районах, що прилягають до зон, які перебували під загрозою.

«Оперативне командування Збройних сил Польщі стежить за поточною ситуацією, а підпорядковані йому сили та ресурси залишаються готовими до негайного реагування», — наголосили у Командуванні.

Нагадаємо, цієї ночі РФ уночі атакувала Україну безпілотниками і ракетами. Зокрема, окупанти атакували Хмельницьку, Вінницьку, Харківську, Одеську області, а також Київ та Одесу.

Зокрема, під час атаки РФ пошкодила залізницю. За даними «УЗ», низка поїздів вимушено змінює маршрути у Вінницькій, Житомирській та Хмельницькій областях. Окрім того, деякі рейси було скасовано.