Польща відреагувала на нічну масовану атаку на Україну

Прапор Польщі. / © Associated Press

Реклама

Вночі проти 24 березня Польща піднімала в небо військову авіацію — через атаку Росії на Україну.

Про це повідомило Оперативне командування Збройних сил Польщі.

«Через активність далекобійних російських повітряних сил, що завдають ударів по території України, польські та союзні повітряні сили почали діяти в повітряному просторі Польщі», — йдеться у повідомленні.

Реклама

Зазначається, що Оперативне командування польських Збройних сил «активувало необхідні сили та ресурси». Зокрема, пара винищувачів та літаки раннього радіолокаційного виявлення піднімали у повітря, а наземні системи протиповітряної оборони і радіолокаційної розвідки «досягли найвищого рівня бойової готовності».

Водночас, наголосили польські військові, операції мали превентивний характер і були спрямовані на забезпечення безпеки та захист повітряного простору Польщі. Зокрема, в тих районах країни, що прилягають до зон, які перебували під загрозою.

Масована атака на Україну

Вночі проти 24 березня Росія атакувала Україну. ПС попереджали про загрозу безпілотників. Крім того, ,ворог піднімав у повітря стратегічну авіацію та здійснив пуски крилатих ракет. Вибухи пролунали у різних областях.

Відомо, що російська армія масовано атакувала Україну дронами і ракетами. “УЗ” повідомила, що після обстрілу затримуються поїзди в низці областей країни. Зокрема, з безпекових міркувань затримки фіксують у Дніпропетровські та Полтавській областях.