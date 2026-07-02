Польща відреагувала на нічну масовану атаку на Україну

Польські літаки. / © Associated Press

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Вночі проти 2 липня сусідня Польща підняла військову авіацію через масований російський удар по території України.

Про це повідомило Оперативне командування польський Збройних сил у мережі X.

«У зв’язку з активністю дальньої авіації Російської Федерації, яка завдавала ударів по території України, розпочалася робота військової авіації у повітряному просторі Польщі», — наголосили військові.

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Зазначається, що військові задіяли сили та засоби, «необхідні сили та ресурси, що є в його розпорядженні». Окрім того, у повітря підняли винищувачі, а наземні системи протиповітряної оборони та радіолокаційної розвідки переведено у стан повної готовності.

«Ці операції мають превентивний характер і спрямовані на забезпечення безпеки та захист повітряного простору, зокрема в районах, що прилягають до зон, що знаходяться під загрозою», — додали у польському командуванні.

Усі дії були спрямовані на захист повітряного простору Польщі — насамперед у районах, прилеглих до територій, які перебували під загрозою російських ударів. Після завершення атаки РФ польські військові припинили роботи бойової авіації. Зазначається, що порушень повітряного простору країни не зафіксовано.

Нагадаємо, у Росії зробили цинічну заяву після масованої атаки по Києву. Оборонне відомство країни-агресорки зухвало висловилося, мовляв, атака «високоточною зброєю» була «відповіддю» на дії України. Після кривавого удару Міноборони РФ зробило цинічну заяву про «військові об’єкти».

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Дата публікації 07:31, 02.07.26 Кількість переглядів 34 Реактивні дрони в перемішку з балістикою і крилатими ракетами! Київ пережив масований наліт

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