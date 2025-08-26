Навроцький заблокував допомогу українцям у Польщі: в Єврокомісії прокоментували

Прапори України і Польщі. / © Associated Press

Країни Євросоюзу повинні забезпечити українцям, які користуються тимчасовим захистом, необхідний медичний захист та засоби для існування. Втім, рівень виплат і допомоги залежить від рішення кожної окремої держави.

Про це заявив речник Єврокомісії Маркус Ламмерт, повідомляє "ЄП".

З його слів, рішення про суму матеріального забезпечення чи обсяг медичної допомоги для біженців ухвалює кожна держава ЄС окремо, а тому це “відрізняється від однієї держави-члена до іншої". Втім, країни мають забезпечувати “необхідну допомогу у сфері соціального забезпечення, медичної допомоги та засобів до існування".

"Однак директива про тимчасовий захист не передбачає суми або мінімального порогу соціальної допомоги. Її рівень залишається на розсуд держав-членів. Необхідна допомога передбачена директивою, але поріг або мінімальний поріг не передбачено. Це те, що я можу сказати", – наголосив речник Єврокомісії.

Зазначається, що держави-члени ухвалили продовження тимчасового захисту на Раді із внутрішніх справ у липні до 2027-го.

“Зробивши це, ЄС зміцнює свою непохитну відданість підтримці України стільки, скільки буде потрібно", – наголосив Маркус Ламмерт.

Нагадаємо, 26 серпня президент Польщі Кароль Навроцький наклав вето на закон, який стосується допомоги українським біженцям. Поправка до цього документа передбачала подовження тимчасового захисту, що надається громадянам України, які втікають від війни, до 4 березня 2026-го.

Втім, президент не підписав цей закон, а запропонував свій проєкт і закликав уряд доопрацювати його протягом двох тижнів. Зокрема, він обмежує допомогу, передбачає доступ до послуг та охорони здоров'я лише для тих, хто працює і сплачує внески в Польщі. За словами Навроцького, зараз ситуація у сфері фінансів та суспільних настроїв істотно змінилася. Мовляв, треба досягнути "певної соціальної справедливості".