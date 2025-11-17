Польща запускає зручний для українців рейс: який саме напрямок та міста він охопить

Нічний поїзд з України до Європи Фото ілюстративне / © УНІАН

Реклама

Польський залізничний перевізник PKP Intercity анонсував старт міжнародного нічного поїзда EN Carpatia. З 14 грудня він сполучить прикордонний Перемишль з кількома великими європейськими містами та столицями: Мюнхеном, Віднем, Братиславою та Будапештом.

Про це повідомляє dovkola.media із посиланням на анонс рейсу PKP Intercity.

Для українських пасажирів це зручне рішення, адже час відправлення поїзда добре синхронізований із прибуттям рейсів «Укрзалізниці» зі Львова та Києва, що дозволяє продовжити подорож без тривалих очікувань.

Реклама

Маршрут та розклад

EN Carpatia вирушатиме з Перемишля о 17:51, проходячи через Жешув, Краків та Катовіце.

На станції Богумін (Чехія) частина вагонів відчіплюватиметься, прямуючи до Братислави та Будапешта. Основна частина поїзда продовжить рух через Відень, Лінц та Зальцбург, прибуваючи до Мюнхена наступного дня о 10:24. Загальний час у дорозі до Мюнхена становитиме близько 16,5 годин.

Зворотній рейс з Мюнхена вирушатиме о 18:45 і прибуватиме до Перемишля о 10:10 наступного дня.

Комфорт та послуги на борту

Поїзд відноситься до категорії EuroNight, що гарантує зручну нічну подорож. Пасажири можуть обирати між:

Реклама

стандартними сидячими місцями;

спальними купе (couchette);

комфортними купе «Люкс» з рушниками, капцями, наборами для душу, закусками та гарячими напоями. Для спокійного сну світло в купе вимикають з 22:00 до 6:00.

Ціни та бронювання

Мінімальна вартість квитка становить 57 євро (приблизно 2750 грн). Бронювання на рейси EuroNight є обов’язковим.

Новий рейс дозволяє українським мандрівникам поєднати денний та нічний переїзд з Києва або Львова, уникаючи ночівлі у Польщі. Наприклад, виїхавши вранці зі столиці України, вже наступного ранку можна опинитися у Відні, Будапешті або Мюнхені.

Нагадаємо, в одній з областей України змінили рух поїздів через бойові дії. «УЗ» повідомила про тимчасові зміни у графіку руху поїздів на Дніпропетровщині 17 листопада.