Польща знову підняла винищувачі через "Шахеди" на Волині

Польська авіація / Фото ілюстративне Polish Air Force

У Польщі підняли у повітря винищувачі для захисту повітряного простору країни після того, як кілька «Шахедів» «забрели» на територію Волині і рушили у бік кордону.

«Шість бортів F-16 у повітряному просторі Польщі поблизу нашого кордону», — йдеться в повідомленні моніторингових телеграм-каналів.

У Мережі зазначають, що шість винищувачів нібито було піднято, щоб збити два російські дрони.

Офіційних коментарів від Польщі поки що немає.

Нагадаємо, під час масованої атаки по Україні в ніч проти 10 вересня російські дрони вперше цілеспрямовано залетіли до Польщі.