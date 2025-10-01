- Дата публікації
Польща знову підняла винищувачі через "Шахеди" на Волині
За даними ЗМІ, Польща підняла в небо 6 винищувачів F-16 для перехоплення двох російських дронів.
У Польщі підняли у повітря винищувачі для захисту повітряного простору країни після того, як кілька «Шахедів» «забрели» на територію Волині і рушили у бік кордону.
«Шість бортів F-16 у повітряному просторі Польщі поблизу нашого кордону», — йдеться в повідомленні моніторингових телеграм-каналів.
У Мережі зазначають, що шість винищувачів нібито було піднято, щоб збити два російські дрони.
Офіційних коментарів від Польщі поки що немає.
Нагадаємо, під час масованої атаки по Україні в ніч проти 10 вересня російські дрони вперше цілеспрямовано залетіли до Польщі.