Укрaїнa
689
1 хв

На кордоні з Польщею проблеми з рухом вантажівок: що сталося

Технічний збій у Польщі вплинув на роботу українсько-польського кордону.

Наталія Магдик
Фото автора: Наталія Магдик Наталія Магдик
Черга вантажівок

Черга вантажівок / © Associated Press

Технічний збій у польській митній системі ускладнив рух вантажного транспорту на кордоні з Україною

Про це повідомили у пресслужбі Державної митної служби України у Telegram.

Як стало відомо, за інформацією польської сторони, вранці 5 жовтня стався технічний збій у роботі електронної системи митного оформлення Республіки Польща. Через це можливе ускладнення руху вантажного транспорту на кордоні.

Зокрема, на в’їзд в Україну митна система працює в аварійному режимі, що може призводити до затримок оформлення транспортних засобів із вантажем. На виїзд з України пропускаються лише транспортні засоби, що слідують без вантажу.

Державна митна служба наголошує, що про відновлення пропуску транспортних засобів у повному обсязі буде повідомлено додатково, щойно польська сторона усуне технічні проблеми. Митники закликали перевізників враховувати ці тимчасові обмеження при плануванні руху та перевезень через українсько-польський кордон.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що від 1 жовтня 2025 року українські водійські посвідчення недійсні для громадян України, які проживають у Польщі понад 180 днів.

689
