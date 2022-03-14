Польська поліція відтіснила активістів, які не давали фурам прямувати до Росії та Білорусі (відео)

Польська поліція відтіснила активістів, які не давали фурам прямувати до Росії та Білорусі (відео)

Інцидент трапився на на польсько-білоруському кордоні.

Поліція Польщі відтіснила активістів, які в пункті пропуску Козловичі-Кукурики на польсько-білоруському кордоні блокували рух фур з вантажами в напрямку РФ і Білорусі.

Про це повідомила одна з учасниць акції протесту Наталка Панченко.

Відповідне відео вона опублікувала на своїй сторінці у Facebook. На ньому видно, як кілька десятків поліцейських оточили групу активістів і відтіснили їх з дороги. Після цього вантажівки поїхали до прикордонного переходу.

"Поліція оточила протестувальників і пропустила ТИР через польсько-білоруський кордон", - написала Панченко у Facebook.

Policja otoczyła protestujących i przepuściła TIRy przez granicę polsko-białoruską. Опубліковано Наталкою Панченко Понеділок, 14 березня 2022 р.

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