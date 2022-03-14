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Польська поліція відтіснила активістів, які не давали фурам прямувати до Росії та Білорусі (відео)

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Польська поліція відтіснила активістів, які не давали фурам прямувати до Росії та Білорусі (відео)

скріншот відео

Інцидент трапився на на польсько-білоруському кордоні.

Поліція Польщі відтіснила активістів, які в пункті пропуску Козловичі-Кукурики на польсько-білоруському кордоні блокували рух фур з вантажами в напрямку РФ і Білорусі.

Про це повідомила одна з учасниць акції протесту Наталка Панченко.

Відповідне відео вона опублікувала на своїй сторінці у Facebook. На ньому видно, як кілька десятків поліцейських оточили групу активістів і відтіснили їх з дороги. Після цього вантажівки поїхали до прикордонного переходу.

"Поліція оточила протестувальників і пропустила ТИР через польсько-білоруський кордон", - написала Панченко у Facebook.

Policja otoczyła protestujących i przepuściła TIRy przez granicę polsko-białoruską.

Опубліковано Наталкою Панченко Понеділок, 14 березня 2022 р.

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