Польські фермери анонсували блокування кордону: яка ситуація на пунктах пропуску

Дії аграріїв завдають шкоди як Україні, так і Польщі.

Раніше польські фермери анонсували протести на кордоні з Україною. Втім, станом на ранок 15 листопада кордон не заблокований.

Про це повідомив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко в ефірі телемарафону.

"Цього (блокування - Ред.) ми зараз на кордоні безпосередньо не бачимо. Якоїсь додаткової інформації від наших польських колег на даний момент не отримували. Раніше було повідомлення, що можуть початися блокування, але, як пам'ятаємо, ці дії польських фермерів не відбулися", - сказав речник.

За його словами, польські аграрії можуть утриматися від блокування українського кордону, бо такі дії завдають шкоди і Польщі.

"Це загроза не лише для України, а й для Польщі втрата щодо перевезень товарів, вантажів", - - наголосив представник Держприкордонслужби.

Як повідомлялося, 13 листопада у пункті пропуску "Паланка-Маяки-Удобне", на кордоні з Молдовою, призупиняли пропускні операції.

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