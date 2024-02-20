Польські фермери перекрили автобан неподалік Любліна: на об’їзних дорогах утворилися кілометрові затори (відео)

На проїзній частині стоять десятки тракторів з прапорами Польщі.

Польські фермери перекрили автобан неподалік Любліна, що веде до кордону з Україною. На трасі вишукувалися близько сотні тракторів з біло-червоними прапорами.

Відповідне відео опублікувала “Радіо Свобода”.

Як зазначається, польські фермери неподалік Любліна перекрили автобан. Через що на об’їзних дорогах утворилися кілометрові затори.

По всій країні протестувальники блокують автотраси, перекривають дороги та пункти пропуску на кордоні з Україною. МЗС України заявили, що “блокування кордону не має виправдання” та підважує стійкість до відбиття агресії Росі. На ранок 20 лютого ДПСУ не мала підтвердження про повне блокування кордону”, - пише “Радіо Свобода”.

На кадрах з відео видно, як на проїзній частині стоять десятки тракторів з прапорами Польщі, які перекривають рух іншим автомобілям.

Польські фермери перекрили автобан неподалік Любліна

Нагадаємо, що Шмигаль обговорив з Туском ситуацію на кордоні і зробив йому пропозицію.

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