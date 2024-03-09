Польські фермери планують тимчасово розблокувати один з пунктів пропуску на кордоні

Польські фермери планують тимчасово розблокувати рух у напрямку КПП "Краківець". Це може тривати до 13 березня.

Про це повідомив речник Державної прикордонної служби України (ДПСУ) Андрій Демченко в ефірі телемарафону.

За його даними, зараз на українсько-польському кордоні перебувають близько 2,3 тисячі вантажівок.

"Станом на ранок, в чергах перебуває десь 2300 вантажівок сукупно на всіх напрямках, де польські фермери ускладнюють або практично унеможливлюють проїзд вантажних транспортних засобів. Найбільше це навпроти КПП "Краківець" та "Ягодин", - розповів Демченко.

Найскладнішу ситуацію фіксують на напрямках КПП:

"Ягодин";

"Шегині".

"На вищезгаданих напрямках фермери не пропускають жодної вантажівки, яка слідує в бік Польщі. За минулий день показники були нульові. Водночас виїзд в бік України за вчорашній день у напрямку "Ягодина" перетнули близько 70 фур, а "Шегині" - близько 20", - додав Демченко.

Для інших категорій транспорту - легкових авто, чи автобусів, якими перетинають кордон звичайні громадяни, ускладнень немає в обох напрямках.

Напередодні посол України в Польщі Василь Зварич звернувся до польських фермерів із закликом припинити безпідставне та шкідливе для наших дружніх країн блокування кордону, адже не Україна чи її агропродовольча продукція є джерелом проблем поляків.

Читайте також: