Польські фермери планують тимчасово розблокувати один з пунктів пропуску на кордоні

Найскладніша ситуація на напрямках "Ягодин" та "Шегині".
Польські фермери планують тимчасово розблокувати рух у напрямку КПП "Краківець". Це може тривати до 13 березня.
Про це повідомив речник Державної прикордонної служби України (ДПСУ) Андрій Демченко в ефірі телемарафону.
За його даними, зараз на українсько-польському кордоні перебувають близько 2,3 тисячі вантажівок.
"Станом на ранок, в чергах перебуває десь 2300 вантажівок сукупно на всіх напрямках, де польські фермери ускладнюють або практично унеможливлюють проїзд вантажних транспортних засобів. Найбільше це навпроти КПП "Краківець" та "Ягодин", - розповів Демченко.
Найскладнішу ситуацію фіксують на напрямках КПП:
- "Ягодин";
- "Шегині".
"На вищезгаданих напрямках фермери не пропускають жодної вантажівки, яка слідує в бік Польщі. За минулий день показники були нульові. Водночас виїзд в бік України за вчорашній день у напрямку "Ягодина" перетнули близько 70 фур, а "Шегині" - близько 20", - додав Демченко.
Для інших категорій транспорту - легкових авто, чи автобусів, якими перетинають кордон звичайні громадяни, ускладнень немає в обох напрямках.
Напередодні посол України в Польщі Василь Зварич звернувся до польських фермерів із закликом припинити безпідставне та шкідливе для наших дружніх країн блокування кордону, адже не Україна чи її агропродовольча продукція є джерелом проблем поляків.
Читайте також: