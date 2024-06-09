Польські фермери погрожували заблокувати КПП "Шегині-Медика": яка ситуація на кордоні

Попри погрози польських фермерів пункт пропуск "Шегині-Медика", у неділю, 9 червня, працює в штатному режимі.

Про це повідомив речник Держприкордонслужби України полковник Андрій Демченко для "УП".

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"Напрямок пунктів пропуску "Шегині-Медика" працює в штатному режимі. Станом на зараз, усі категорії транспортних засобів перетинають кордон в обох напрямках без перешкод. Від польської сторони ми не отримували поки підтвердження про початок блокування руху польськими фермерами", - сказав він.

Водночас Демченко не виключає, що блокування руху для транспортних засобів не відбудеться.

"Звісно хочеться, щоб такі дії взагалі не відбувалися, але не можна виключати, що вони на цьому напрямку відтерміновуються, зважаючи, що вони анонсувалися", - додав речник ДПСУ.

Нагадаємо, напередодні польські протестувальники погрожували відновити блокування руху у пункті пропуску "Медика-Шегині" у Львівській області.

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