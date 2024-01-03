Польські фермери погрожують знову заблокувати пункту пропуску "Медика-Шегині"

Польські фермери погрожують знову заблокувати прикордонний пункту пропуску "Медика- Шегині". Відновити протест на кордоні можуть вже завтра, 4 січня.

Про це повідомляє РАР з посилання на лідера протестувальників Романа Кондрува.

З його слів, страйкарі відновлять протест, якщо не отримають письмових гарантій щодо виконання їхніх вимог. Сьогодні, 3 січня, мають відбутися переговори щодо вимог протестувальників. Серед основного, фермери вимагають дотації на закупівлю кукурудзи та збереження сільськогосподарського податку без змін.

"Ми хочемо отримати такі запевнення в письмовій формі. Я буду обговорювати це в середу (3 січня - Ред.), зокрема, із заступником міністра сільського господарства Стефаном Краєвським... Для нас важливо, щоб ми отримали письмове запевнення, що наші вимоги будуть виконані. Якщо міністр не може дати такого запевнення, нехай це напише прем'єр-міністр", - наголосив Кондрув.

Крім того, він зазначив, що вже спілкувався з поліцією та кризовою групою, яка супроводжує конфлікт на кордоні. А тому, заявив він, "все готово для подовження протесту".

Нагадаємо, польські фермери розпочали свій протест 23 листопада, а завершили блокування пункту пропуску "Медика-Шегині" 24 грудня.

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