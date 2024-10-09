Польські фермери пригрозили новим блокуванням кордону: що відбувається на КПП

Станом на ранок 9 жовтня на кордоні з Польщею наразі не спостерігається блокування руху вантажних транспортних засобів з України. Рух вантажівок залишається інтенсивним на всіх напрямках.

Про це повідомив речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко в коментарі "Укрінформу".

"Блокування руху для вантажівок — те, про що з'являлася інформація і ті дії, які могли розпочатися на території Польщі польськими фермерами, - зараз не фіксується. Звісно, ми очікуємо, що блокування руху не станеться", - наголосив представник Держприкордонслужби.

За його словами, відповідні служби України перебувають у постійному діалозі з польськими колегами, також українські дипломатичні установи у Польщі тримають ситуацію на контролі.

Нагадаємо, напередодні з'явилася інформація про те, що польські фермери знову блокуватимуть кордон з Україною. Йдеться про КПП "Медика"-"Шегині".

Польські фермери планують блокувати український кордон

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