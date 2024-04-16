Польські фермери припинили блокувати рух вантажівок на одному з пунктів пропуску

Біля КПП утворилися черги і на території України, і на території Польщі.

У вівторок, 16 квітня, польські фермери припинили блокувати рух вантажівок перед пунктом пропуску "Долгобичув-Угринів", що на кордоні у Львівській області.

Про це повідомили у пресслужбі ДПСУ.

"Польські фермери припинили блокувати рух вантажівок перед пунктом пропуску "Долгобичув-Угринів". Оформлення та пропуск вантажних транспортних засобів в обох напрямках здійснюється у звичайному режимі", - наголосили у Держприкордонслужбі.

Зазначається, що наразі на виїзд з України перед цим КПП очікують 100 ваговозів, ще 30 вантажівок очікують на оформлення на території Польщі.

Водіїв просять врахувати цю інформацію під час планування міжнародних перевезень.

Нагадаємо, зранку речник ДПСУ Андрій Демченко розповів про блокування польського кордону. З його слів, легковики та автобуси скрізь вільно перетинають кордон - рух для них не обмежується. В чергах на території Польщі перебувають сотні фур.

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