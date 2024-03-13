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Польські фермери тимчасово розблокують ще один пункт пропуску на кордоні

Польські фермери тимчасово розблокують ще один пункт пропуску на кордоні

Польські фермери висипали українську кукурудзу / Фото: ТСН.ua

Протестувальники наголосили, що цей крок не означає закінчення блокади.

Польські фермери тимчасово розблокують пропускний пункт "Дорогуськ-Ягодин" і пропустять вантажівки, які застрягли на кордоні.

Про це пише Reuters.

Як заявив лідер протесту Войцех Лось, після 13:00 за місцевим часом фермери з польського боку пропускатимуть до кордону вантажівки, які стоять у черзі. Водночас цей крок не означає закінчення блокади.

"Це жест від нас до українських водіїв, щоб вони могли повернутися до своїх родин і до своєї країни, яка все ще перебуває у складній ситуації, у час війни, і змушена протистояти Росії", - сказав лідер протестувальників.

Скільки часу КПП буде розблокованим наразі невідомо.

Додамо, посол Польщі в Україні Ярослав Гузи вважає, що блокада кордону фермерами є проблемою ЄС, яка повинна її вирішити. 

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