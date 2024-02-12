Польські фермери висипали українське зерно із фур: якими наслідками для Варшави це може обернутися

Центр стратегічних комунікацій називає "псування українського зерна польськими фермерами – незаконним".
Вчинок польських фермерів, які 11 лютого поблизу прикордонного переходу Дорогуськ в Польщі висипали із українських фур зерно, може коштувати великих репутаційних збитків Польщі.
Про це пише Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.
Там нагадали, що напередодні польські протестувальники поблизу прикордонного переходу Дорогуськ в Польщі зупинили три українські вантажівки та висипали з них зерно на дорогу.
"Зерно для українців – не просто товар. В країні, яка пережила Голодомор, до хліба і збіжжя особливо шанобливе ставлення. Вирощування врожаю в Україні в умовах постійних російських атак – важка і небезпечна справа. У кожному центнері зерна – не лише праця, а й самопожертва українських фермерів", - пояснили аналітики.
У центрі нагадали, що Росія атакує українські порти, аби завадити морському експорту збіжжя.
"Щиро сподіваємося, що окрема група громадян Польщі не вирішила таким чином приєднатися до російської зернової блокади", - наголосили аналітики.
Центр стратегічних комунікацій називає "псування чужого майна учасниками блокади є незаконним".
"Очікуємо на швидку реакцію правоохоронних органів Польщі, а також на публічне засудження ганебного вчинку польським суспільством", - підсумували там.
Нагадаємо, у Посольстві України у Польщі відреагували на вчинок протестувальників, які розсипали зерно із українських фур.
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