Польські фермери висипали українське зерно із фур: якими наслідками для Варшави це може обернутися

Вчинок польських фермерів, які 11 лютого поблизу прикордонного переходу Дорогуськ в Польщі висипали із українських фур зерно, може коштувати великих репутаційних збитків Польщі.

Про це пише Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.

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Там нагадали, що напередодні польські протестувальники поблизу прикордонного переходу Дорогуськ в Польщі зупинили три українські вантажівки та висипали з них зерно на дорогу.

"Зерно для українців – не просто товар. В країні, яка пережила Голодомор, до хліба і збіжжя особливо шанобливе ставлення. Вирощування врожаю в Україні в умовах постійних російських атак – важка і небезпечна справа. У кожному центнері зерна – не лише праця, а й самопожертва українських фермерів", - пояснили аналітики.

У центрі нагадали, що Росія атакує українські порти, аби завадити морському експорту збіжжя.

"Щиро сподіваємося, що окрема група громадян Польщі не вирішила таким чином приєднатися до російської зернової блокади", - наголосили аналітики.

Центр стратегічних комунікацій називає "псування чужого майна учасниками блокади є незаконним".

"Очікуємо на швидку реакцію правоохоронних органів Польщі, а також на публічне засудження ганебного вчинку польським суспільством", - підсумували там.

Нагадаємо, у Посольстві України у Польщі відреагували на вчинок протестувальників, які розсипали зерно із українських фур.

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