Польські фермери висипали українське зерно на дорогу: акцію організував "шанувальник" Путіна

Політсила виступає за вихід Польщі з ЄС, критикує розміщення військ НАТО в країні та агітує за покращення стосунків з РФ.

Польські протестувальники на кордоні з Україною висипали на дорогу зерно з кількох українських фур. Цю “акцію” організував Рафал Меклер.

Про це повідомили в Центрі протидії дезінформації.

Як зазначається, акцію протесту організував Рафал Меклер – один із натхненників протестів, власник логістичної компанії та лідер люблінського осередку маргінальної партії “Конфедерація”. В межах цього протесту учасники висипали на дорогу українське зерно з кількох фур.

“Ця політсила виступає за вихід Польщі з ЄС, критикує розміщення військ НАТО в країні та агітує за покращення стосунків з рф. Партія не користується широкою підтримкою поляків. Сам Меклер балотувався у 2019 році в Сейм, але невдало. Чергова акція Меклера вочевидь відповідає інтересам рф, яка зацікавлена у конфлікті між українцями й поляками та зменшенні підтримки України з боку ЄС. Крім того, ця акція стала в пригоді напівкримінальним польським колам, яких підозрюють у рейдерських схемах на ринку перевезень в ЄС”, - розповіли в ЦПД.

Там також додали, що деструктивні дії окремих політиків не повинні впливати на партнерські й добросусідські відносини України та Польщі.

Нагадаємо, що вчинок польських фермерів, які 11 лютого поблизу прикордонного переходу Дорогуськ в Польщі висипали із українських фур зерно, може коштувати великих репутаційних збитків Польщі.

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