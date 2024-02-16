Категорія
Укрaїнa
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Польські фермери заблокували шостий пункт пропуску на кордоні з Україною: подробиці

Польські фермери заблокували шостий пункт пропуску на кордоні з Україною: подробиці

Черга з вантажівок. / Фото: Associated Press

На КПП ускладнено рух транспорту.

У п'ятницю, 16 лютого, польські фермери заблокували рух транспорту у шостому пункті пропуску на кордоні з Україною - "Краківець-Корчова".

Про це повідомили у пресслужбі ДПСУ.

"За інформацією від польських прикордонників, сьогодні близько 11:10 на території Польщі на дорозі перед пунктом пропуску "Корчова", суміжному з українським "Краківець", польські аграрії розпочали блокування руху для вантажних транспортних засобів", - йдеться у повідомленні Держприкордонслужби. 

Зазначається, що у пункті пропуску "Краківець" ускладнено рух вантажівок як на виїзд з Польщі, так і на в’їзд. Перешкоджання руху автобусам та легковикам не планується.

Наразі на в’їзд до України на території Польщі перебуває близько 1730 вантажівок.

Нагадаємо, 9 лютого польські фермери знову розпочали акцію протесту на напрямку трьох КПП: "Ягодин", "Рава Руська" і "Шегині".

А від 12 лютого польські фермери розпочали блокувати ще два пункти пропуску з УкраїноюЙдеться про КПП "Устилуг" та "Угринів".  

Читайте також: 

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Повʼязані теми:

Наступна публікація