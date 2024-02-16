Польські фермери заблокували шостий пункт пропуску на кордоні з Україною: подробиці

У п'ятницю, 16 лютого, польські фермери заблокували рух транспорту у шостому пункті пропуску на кордоні з Україною - "Краківець-Корчова".

Про це повідомили у пресслужбі ДПСУ.

"За інформацією від польських прикордонників, сьогодні близько 11:10 на території Польщі на дорозі перед пунктом пропуску "Корчова", суміжному з українським "Краківець", польські аграрії розпочали блокування руху для вантажних транспортних засобів", - йдеться у повідомленні Держприкордонслужби.

Зазначається, що у пункті пропуску "Краківець" ускладнено рух вантажівок як на виїзд з Польщі, так і на в’їзд. Перешкоджання руху автобусам та легковикам не планується.