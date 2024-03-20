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Польські фермери заблокують рух автобусів на одному з пунктів пропуску: що відомо

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Польські фермери заблокують рух автобусів на одному з пунктів пропуску: що відомо

Пункт пропуску на кордоні. / Фото: УНІАН

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Польські фермери мають намір заблокувати рух пасажирських автобусів в пункті пропуску "Медика" - "Шегині", що у Львівській області. 

Про це повідомили у пресслужбі Держприкордонслужби.

"У пункті пропуску "Медика- Шегині" розпочалося блокування руху автобусів. Згідно з інформацією від польських колег, обмеження руху автобусів розпочалося сьогодні близько 11:10", - йдеться у повідомлення. 

Зазначається, що рух блокується на дорозі перед пунктом пропуску "Медика", що суміжний з українським пунктом пропуску "Шегині". Терміни таких дій та перешкоджанню руху автобусів наразі невідомі. 

Протестувальник планують пропускати по одному автобусу на дві години - як на в’їзд в Україну, так і на виїзд. Прикордонники просять перевізників та громадян врахувати цю інформацію.

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