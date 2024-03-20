Польські фермери заблокують рух автобусів на одному з пунктів пропуску: що відомо

Польські фермери мають намір заблокувати рух пасажирських автобусів в пункті пропуску "Медика" - "Шегині", що у Львівській області.

Про це повідомили у пресслужбі Держприкордонслужби.

"У пункті пропуску "Медика- Шегині" розпочалося блокування руху автобусів. Згідно з інформацією від польських колег, обмеження руху автобусів розпочалося сьогодні близько 11:10", - йдеться у повідомлення.

Зазначається, що рух блокується на дорозі перед пунктом пропуску "Медика", що суміжний з українським пунктом пропуску "Шегині". Терміни таких дій та перешкоджанню руху автобусів наразі невідомі.

Протестувальник планують пропускати по одному автобусу на дві години - як на в’їзд в Україну, так і на виїзд. Прикордонники просять перевізників та громадян врахувати цю інформацію.