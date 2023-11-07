Польські перевізники блокують три пункти пропуску на кордоні із Україною: куди краще не їхати

Україна офіційно не отримувала від польських перевізників жодних вимог.

Станом на ранок 7 листопада польські перевізники блокують три пункти пропуску: "Корчова – Краківець", "Гребенне – Рава-Руська", "Дорогуськ – Ягодин".

Про це інформує Міністерство відновлення України.

"Наша позиція однозначна: блокування кордону шкодить інтересам обох країн і створює ризики для функціонування ініціативи "Шляхи солідарності". Перебуваємо у постійній комунікації з нашим Посольством у Польщі, Міністерством інфраструктури Польщі, Єврокомісією та українськими перевізниками й прикордонними службами, щоб вирішити ситуацію", - йдеться у повідомленні.

У відомстві зазначили, що офіційних вимог від польських перевізників не було передано жодному представнику української сторони.

"З інформації, яка доступна з повідомлень медіа та соцмереж, серед вимог: скасування транспортного безвізу – тобто повернення до системи дозволів на вантажні перевезення, окремі смуги та окремі черги для вантажівок з номерами ЄС та порожніх, доступ до системи "Шлях", - наголосили у міністерстві.

Нагадаємо, 6 листопада польські перевізники розпочали страйк на кордоні із Україною. Акція протесту триватиме до 3 грудня 2023 року.

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