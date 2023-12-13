Польські перевізники хочуть знову блокувати "Ягодин-Дорогуськ"

Деблокований "Ягодин-Дорогуськ" працює ще не на повну потужність.

Польські перевізники можуть знову заблокувати пункт пропуску "Ягодин-Дорогуськ" на кордоні, який вони припинили блокування 11 грудня.

Про це повідомила речниця Волинської митниці Валентини Черниш в ефірі "Суспільне. Спротив".

За її словами, організатор попереднього страйку знову подав нову заявку на акцію протесту. Її хочуть розпочати 18 грудня.

"Побачимо, як відреагує місцева влада на це клопотання. Крім того, у страйкарів залишається право оскаржити у суді попереднє рішення про скасування протесту. Можемо ці ризики оцінювати всяко, але працюємо далі", - наголосила Черниш.

Представниця митниці зауважила, що наразі "Ягодин-Дорогуськ" працює ще не на повну потужність. Через тривалу блокаду чимало водіїв масово поїхали саме на звільнений пункт пропуску.

Наразі на перетин кордону з польського боку очікують орієнтовно 700 ваговозів. За добу митники оформили на в'їзд до України 450 вантажівок, на виїзд - 300 автомобілів.

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Нагадаємо, 11 грудня на кордоні Польщі та України розблокували рух вантажівок через пункт пропуску "Ягодин-Дорогуськ". Блокування цього найбільшого вантажного пункту пропуску тривало понад місяць.

Втім, станом на ранок 13 грудня у черзі ще є авто. Польська сторона прогнозує, що усі вантажівки з черги в український бік пропустять приблизно за 30 годин.

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