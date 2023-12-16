Польські перевізники з понеділка можуть знову заблокувати кордон — ЗМІ

Окружний суд у Любліні скасував рішення про заборону збору перевізників перед перетином кордону в цьому місті. Тепер вони кажуть, що відновлять блокаду.

Польські перевізники планують відновити протест біля найбільшого на українсько-польському кордоні пункті пропуску "Ягодин – Дорогуськ".

Про це активісти повідомили польскому радіо Rmf24.

У п’ятницю окружний суд у Любліні скасував рішення мера гміни Дорогуськ про заборону збору перевізників перед перетином кордону в цьому місті. Це означає, що з понеділка транспортники знову зможуть протестувати на під'їзді до кордону з Україною.

Протести польських перевізників

Протест польських перевізників на прикордонних переходах у Дорогуську, Гребенному та Корчова розпочався 6 листопада . У понеділок, 11 грудня, мер Дорогуська Войцех Сава відкликав дозвіл на зібрання на під’їзді до прикордонного переходу з Україною. Окружний суд у Любліні має 30 днів для розгляду апеляції протестуючих перевізників у цій справі.

У свою чергу, у п'ятницю Апеляційний суд розглянув скаргу перевізників на рішення міського голови про заборону нової зустрічі (призначена на понеділок, 18 грудня), про яку перевізники вимагали у вівторок.

Районний суд встановив, що міський голова не міг відмовитися від можливості організації протесту, посилаючись на ризик значної втрати майна, оскільки водночас він не продемонстрував конкретних можливі збитки. Суд не погодився з цим аргументом, зазначивши, серед іншого, що протест не має на меті повністю заблокувати митне оформлення, а лише сповільнити його.

Це означає, що в ніч з неділі на понеділок перевізники можуть знову протестувати дорогою до кордону і повідомляють, що вони це зроблять. Гміна може оскаржити рішення суду протягом 24 годин, але починаються вихідні і правосуддя не встигне розглянути можливу скаргу до початку акції протесту.

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