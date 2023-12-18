Польські перевізники знову заблокували пункт пропуску "Дорогуськ–Ягодин"

У понеділок, 18 рудня, польські перевізники знову заблокували пункту пропуску "Дорогуськ–Ягодин". Вантажівки знову не пропускають через кордон.

Про це повідомили у пресслужбі ДПСУ.

"Увага, польські перевізники знову заблокували проїзд вантажівок через "Дорогуськ-Ягодин". Сьогодні, після 15:00, польські перевізники розпочали акцію протесту на під’їзних шляхах до пункту пропуску "Дорогуськ – Ягодин", - повідомили у українські прикордонники з посиланням на Прикордонну варту Республіки Польща.

Організатори протесту планують пропускати лише по одному вантажному автомобілю на годину. Зазначається, що тсрайкаріі будуть пропускати транспортні засоби з вантажами безпекового, гуманітарного характеру та ті, які перевозять тварин, продукти, що швидко псуються тощо.

У Держприкордонслужбі наголошують: за наявною інформацією, протестувальники не планують перешкоджати руху автобусів.

Як повідомлялося, один лідерів протесту Павел Озигала заявив, що польські перевізники збираються заблокувати пункт пропуску на кордоні з Україною до весни - 8 березня. Йдеться про КПП "Ягодин-Дорогуськ".

Нагадаємо, 11 грудня на кордоні Польщі та України розблокували рух вантажівок через пункт пропуску "Ягодин-Дорогуськ". Блокування цього найбільшого вантажного пункту пропуску тривало понад місяць.

Згодом з'явилася інформація, що польські перевізники хочуть знову блокувати "Ягодин-Дорогуськ". Втім, Мер польської ґміни Дорогуськ Войцех Сава не дозволив проведення акцій.

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