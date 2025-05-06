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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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В Польщі перевізники знову готуються до страйку на кордоні з Україною

Польські перевізники знову планують акцію протесту на пункті «Дорогуськ-Ягодин».

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Фото автора: Софія Бригадир Софія Бригадир
Кордон України з Польщею

Пункт пропуску «Дорогуськ-Ягодин» / © Держприкордонслужба України

Польські перевізники оголосили про нову акцію протесту на пункті пропуску «Дорогуськ-Ягодин».

Про це повідомив Комітет захисту перевізників та роботодавців у сфері транспорту Польщі.

«Сьогодні ми зареєстрували акцію протесту на найбільшому кордоні з Україною — Дорогуськ. Розчаровані відсутністю дій з боку польського уряду, ми хочемо відновити баланс на транспортному ринку, який був порушений після скасування дозволів для українських перевізників», — йдеться в заяві.

Точну дату початку акції та її тривалість не вказано — організатори лише обіцяють інформувати про подальші дії.

Водночас Держприкордонслужба України попередила про додаткові ускладнення: від 8 травня до середини червня на пункті «Краківець-Корчова» триватиме ремонт, що обмежить пропуск вантажівок. Також ремонтні роботи тривають на «Шегині-Медика».

ДПСУ радить водіям обирати альтернативні пункти: «Смільниця», «Нижанковичі», «Рава-Руська», «Грушів» та «Угринів».

Нагадаємо, автобус із американськими солдатами влетів у кювет у Польщі.

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Дата публікації
Кількість переглядів
210
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