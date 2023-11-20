Польські протестувальники на кордоні блокують гуманітарку для України: чим відповість Київ

Польські перевізники, які блокують пропускні пункти на кордоні з Україною, не пропускають цистерни з паливом і гуманітарні вантажі для нашої країни.

Про це повідомив заступник міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України Сергій Деркач, який у неділю, 19 листопада, перебував на КПП.

"Очевидно, що заяви про пропуск гуманітарної допомоги та небезпечних вантажів теж не відповідають дійсності. Ми зафіксували численні факти, коли цистерни з паливом і гуманітарка стоять у чергах", - зазначив він.

Українські урядовці направили інформацію про ці випадки польській владі.

Україна та Польща позиватимуться до страйкарів, які блокують рух автотранспорту через кордон

Україна та Польща готують позови щодо відшкодування збитків, завданих блокуванням прикордонних автомобільних пунктів пропуску через мітинг польських перевізників.

Про це заявив віцепрезидент Асоціації міжнародних автоперевізників АсМАП Володимир Балін в етері телемарафону.

"Ситуація фактично критична, і на сьогодні ми говоримо про те, що маємо юридичну підтримку уже в Польщі. Адвокати отримали два завдання. Перше завдання - якнайшвидше розблокувати ситуацію. Друге завдання – з’ясувати, хто винен і хто буде сплачувати ці збитки. Ми над цим працюємо разом із нашими колегами", – сказав він.

Балін висловив упевненість, що ці позови будуть подані найближчим часом.

"Перевізники уже готують позови. І є польські юристи, які готові в Польщі ці позови подавати до страйкарів. Завтра увечері ми будемо мати інформацію стосовно дозволів – хто давав дозвіл, хто запитував, на яких підставах. І все це ляже в основу", – сказав він.

На кордоні з Польщею відкрили штаб допомоги українським водіям, які постраждали через страйк

На українсько-польському кордоні відкрили штаб допомоги українським водіям, які залишаються заблокованими через страйк польських перевізників.

Про це повідомив міністр інфраструктури Олександр Кубраков.

Головна задача штабу — забезпечення людей їжею, питною водою, медикаментами та пальним.

Щодо черг, то в бік Ягодина вона розтягнулася на понад 30 кілометрів. У бік Рави-Руської — на понад 10 км, у бік Краківця — понад 16 км. За кожним з трьох пунктів перетину кордону закріплений координатор.

Що відомо про страйк польських перевізників

6 листопада близько 13:30 польські перевізники розпочали акцію протесту на польсько-українському кордоні. Вони заблокували проїзд вантажному транспорту у пунктах пропуску "Корчова — Краківець", "Гребенне — Рава-Руська", "Дорогуськ — Ягодин".

Тоді організатори протесту заявили, що пропускатимуть лише по одній вантажівці на годину. Це спричинило величезні черги по обидва боки кордону. Протести на кордоні призупинили дуже багато процесів на українському ринку. Це, зокрема, гальмує і допомогу ЗСУ. Варто зазначити, що рух автобусів та легкового транспорту не заблокований.

Чому страйкують польські перевізники на кордоні з Україною

Протест поляки планували організувати ще 3 листопада, проте потім перенесли на три дні. Але одразу заявили, що блокування триватиме кілька місяців — до 3 січня 2024 року.

Поляки вимагають, щоб їхні українські колеги знову їздили до ЄС лише з дозволами, щоб правила для іноземних перевізників всередині Європи посилили, щоб у Польщі неможливо було зареєструвати компанії, фінанси яких за межами ЄС тощо.

Причина, як вони заявляють, у надмірній конкуренції після лібералізації міжнародних перевезень між Україною та ЄС.

Що вимагають польські перевізники

повернення українським перевізникам дозволів

посилення для іноземних перевізників правил перевезень за ЄКМТ

заборони реєструвати компанії в Польщі, якщо фінанси компанії не на території ЄС

окремої черги в електронній черзі для автівок з номерами ЄС

окремої черги на всіх кордонах для порожніх фур

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