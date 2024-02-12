Польські протестувальники розсипали зерно із українських фур: чи затримали винуватців

Зібрані матеріали передадуть до місцевої прокуратури.
Польські правоохоронці повідомили, що у справі із українським зерном наразі збирають докази та опитують свідків. Наразі вони нікого не затримували.
Про це в коментарі Укрінформу повідомила речниця поліції міста Холм Ева Чиж.
"Учора (11 лютого - ред.) поліцейські провели відповідний огляд місця події, отримали відповідну інформацію від водіїв, було опитано свідків. Ми прагнемо встановити детальні обставини інциденту, а також виявити винуватця, який безправно відкрив ці вантажівки. На цей момент у цій справі ще нікого не затримано", - зазначила вона.
У поліції додали, що зібрані матеріали передадуть до місцевої прокуратури.
"У прокуратурі визначатимуть, в якому напрямку далі вестиметься провадження", - сказала речниця поліції.
Нагадаємо, в Центрі протидії дезінформації повідомили, що за інцидентом, коли польські протестувальники на кордоні висипали на дорогу зерно з кількох українських фур, стоїть прихильник Путіна.
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