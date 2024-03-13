Польські протестувальники відновили блокування пункту пропуску "Корчова-Краківець"

У середу, 13 березня, польські протестувальники знову розпочинають блокування пункту пропуску "Корчова – Краківець", що на кордоні Польщею у Львівській області.

Про це повідомила Державна митна служба.

За інформацією польської сторони, блокування розпочалося о 10:00 за варшавським часом. До слова, поляки припинили акції біля цього КПП 10 березня.

Акції заплановані у двох місцях: на дорозі, якою рухаються вантажівки на виїзд з Польщі та вʼїзду до України, на відстані близько кілометру до пункту пропуску, а також у новому місці – на автомагістралі А4 на відстані близько 500 м до КПП.

"Рух пасажирського транспорту (легкових автомобілів, автобусів) в обидва напрямки здійснюватиметься безперешкодно", – наголосили на митниці.

Нагадаємо, блокування на польсько-українському кордоні триває вже понад чотири місяці. Український бізнес відчув на собі наслідки дій протестувальників. Загальна сума збитків від початку страйків склала щонайменше 24,8 млн євро.

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