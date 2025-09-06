На польсько-українському кордоні заблоковано пункт пропуску "Медика-Шегині": що відбувається

Пункт пропуску

У суботу, 6 вересня, на українсько-польському кордоні відновилися протести. Польські мітингувальники перекрили рух вантажного транспорту перед пунктом пропуску «Медика», що навпроти українського «Шегині». Обмеження, за попередніми оцінками, триватимуть щонайменше шість годин.

Про це повідомили у пресслужбі Державної прикордонної служби України (ДСПУ).

Згідно з повідомленням ДСПУ, блокування розпочалося о 12:50 за київським часом. Наголошується, що протест стосується винятково вантажних автомобілів. Легковий транспорт та автобуси перетинають кордон у штатному режимі, без затримок.

Станом на момент початку акції протесту, в електронній черзі на виїзд з України очікував 681 вантажний транспортний засіб. Натомість, на в’їзд в Україну вже оформили близько 100 вантажівок, які перебували на спеціальному майданчику. Їхньому проїзду ніщо не завадить.

Місце проведення акції розташоване приблизно за кілометр від польського пункту пропуску. Прикордонники обіцяють інформувати про будь-які подальші зміни в ситуації.

