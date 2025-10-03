ТСН у соціальних мережах

Укрaїнa
682
2 хв

Польські прикордонники повідомили про суттєве збільшення в'їзду українців 18-22 років: деталі

ДПСУ не повідомляє офіційної статистики про виїзд та в’їзд 18-22-річних чоловіків.

Олена Капнік
Виїзд за кордон.

Виїзд за кордон. / © ТСН

Кількість українців віком від 18 до 22 років, які в'їхали до Польщі у вересні, зросла у понад 10 разів, порівняно із серпнем.

Про це повідомило Zaxid.net із посиланням на дані прикордонної служби Польщі у відповідь на журналістський запит.

За їхніми даними, протягом 28 серпня-28 вересня до Польщі в'їхало понад 56 тис. українців віком 18–22 років. Натомість з Польщі до України в’їхало понад 19,2 тис.

Станом на кінець вересня кількість хлопців такого віку, які в'їхали до Польщі, зросла більше ніж у 10 разів, порівняно з попереднім місяцем, а кількість тих, хто виїхав із Польщі за місяць зросла в понад 3,5 раза.

Зауважимо, що Держприкордонслужба України не повідомляє офіційної статистики щодо кількості хлопців віком 18-22 роки, які виїхали за кордон чи повернулися в Україну після нововведень уряду.

"Відповідно до чинного законодавства і чинної системи державної звітності в Держприкордонслужбі окремих статистичних обліків щодо кількості фактів перетинання державного кордону громадян України чоловічої статі віком від 18 до 22 років не передбачено", – повідомили у 7-му прикордонному Карпатському загоні.

Детальніше дивіться в сюжеті ТСН: ЕКСПЕРИМЕНТ ЗАКІНЧИВСЯ НЕСПОДІВАНКОЮ! 22-річний хлопець СПРОБУВАВ ПЕРЕТНУТИ КОРДОН – ось РЕЗУЛЬТАТ

Нагадаємо, в українській Держприкордонслужбі заявляють, мовляв, їм невідомо, скільки чоловіків 18-22 років виїхало з України. Нібито окремих статистичних обліків щодо кількості фактів перетинання кордону громадянами України чоловічої статі такого віку не передбачено.

