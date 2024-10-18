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Польський лікар Петр Ковальський разом зі страховою компанією  “Oral Dent de” допомогли вилікувати безкоштовно зуби більше 5000 українців по усій Європі Новини компаній

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Польський лікар Петр Ковальський разом зі страховою компанією  “Oral Dent de” допомогли вилікувати безкоштовно зуби більше 5000 українців по усій Європі

Здорова і красива посмішка потребує не лише регулярних стоматологічних оглядів, а й лікування, протезування та імплантації. Та найголовніше, щоб усі ці маніпуляції були якісними та безпечними.

Стоматологія є найбільш розвиненим напрямком медицини в Німеччині. Послуги надаються згідно кращих стандартів якості, з високим рівнем сервісу та максимумом уваги до кожного пацієнта.

Зважаючи на те, що з лютого 2022 року багато українців перебувають у Німеччині, потреба в стоматологічних послугах лише зростає, проте отримати страховку та розібратися в її варіантах складно для самих німців, що вже казати про інших! І найкращим рішенням ситуації стає співпраця з консалтинговою компанією “Oral Dent de” . 

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Компанія надає експертів, які знають рідну мову клієнтів й допоможуть знайти правильний тариф. Все це – безкоштовно, адже ми впевнені, що важливість доступу до стоматологічної допомоги дуже важлива.

Консалтингова компанія допомагає пацієнтам, які мають проблеми з різних напрямків стоматології, знайти варіант страховки, який би покрив витрати на лікування зубів будь-якої складності. 

Сучасні методики лікування

Передове обладнання, методи лікування і діагностики – гарантія тривалого і надійного результату, й скористатися ними можна навіть без німецького громадянства – головне правильно підібрати медичну страховку – саме з цим і допомагає консалтингова компанія.

Страховка може покривати найрізноманітніші витрати:

  • Терапія – лікування карієсу і зубних каналів, ремінералізація, відбілювання та професійне чищення.
  • Ортодонтія – корекція прикусу за допомогою брекет-систем, елайнерів та їх обслуговування.
  • Протезування – імпланти, мости, коронки будь-якої складності за індивідуальними параметрами. 

Також в Німеччині пропонується безін’єкційне знеболення, а лазерна діагностика дозволяє виявити найменші каріозні плями, що дозволить почати лікування ще на ранніх стадіях.

Як бути українцям з мовним бар’єром в чужій країні?

Фахівці консалтингової компанії  допоможуть підібрати лікарів, які розмовляють доступною для клієнта мовою, що значно полегшить комунікацію між стоматологом і пацієнтом. 

Досвід лікаря 

Лікар Петр Ковальський працює з українцями в Німеччині вже 15 років, надаючи допомогу пацієнтам різного віку – родинам з дітьми, людям, які потребують термінового лікування зубів, а також допомагає літнім людям з протезуванням при втраті зубів. За 15 років він отримав понад 50 міжнародних нагород та активно взаємодіє з благочинними організаціями разом з компанією “Oral Dent de”.

Перебуваючи у Німеччині, ви та ваша родина маєте можливість отримати якісні стоматологічні послуги в максимально комфортних умовах, повністю безкоштовно або з незначною доплатою. Пан Петр Ковальський і компанія Oral Dent de створили різні програми для українців, які покриють до 80% витрат, тож підтримуйте  здоров’я зубів з максимальною вигодою! 

Перейти на сайт компанії: https://oral-dent.de/?l=ua

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