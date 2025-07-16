Польський завод став мішенню російських “Шахедів”: Сікорський повідомив подробиці

Радослав Сікорський. / © York Press

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Польський завод Barlinek Group у Вінниці став мішенню атак російських безпілотників протягом цієї ночі. На підприємстві постраждало троє людей, двоє з яким мають серйозні опіки.

Про це заявив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський у Мережі Х.

“Російські безпілотники вдарили по заводу групи компаній Barlinek у Вінниці. Директор заводу щойно сказав мені, що це було зроблено навмисно, з трьох напрямків”, - заявив очільник польського МЗС.

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З його слів, наразі на місці події працюють українські служби, а також польське консульство.

“Злочинна війна Путіна наближається до наших кордонів”, - додав Сікорський.

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Нагадаємо, у Вінницькій області майже три години тривала тривога - від 01:27 до 04:14. Посеред ночі у Вінниці пролунали вибухи. Стало відомо, що дрони РФ атакують місто.

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Місцева влада зранку поінформувала, що РФ масовано вдарила по Вінниці. У місті сталися влучання в обʼєкти цивільної інфраструктури. Загалом область цієї ночі атакувало 28 БпЛА, з них орієнтовно 18 цілей було знищено.

В ОВА кажуть, що це була одна з важких ночей для Вінниччини. Зафіксовані кілька влучань в об’єкти цивільної промислової інфраструктури та пошкоджені житлові будинки. Наразі відомо про вісьмох постраждалих.

Дата публікації 11:42, 16.07.25 Кількість переглядів 48 Вінниччина зазнала масового обстрілу! У Вінниці палало! Наживо з міста