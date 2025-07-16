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Польський завод став мішенню російських “Шахедів”: Сікорський повідомив подробиці
Польський завод в Україні став мішенню російських атак протягом цієї ночі.
Польський завод Barlinek Group у Вінниці став мішенню атак російських безпілотників протягом цієї ночі. На підприємстві постраждало троє людей, двоє з яким мають серйозні опіки.
Про це заявив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський у Мережі Х.
“Російські безпілотники вдарили по заводу групи компаній Barlinek у Вінниці. Директор заводу щойно сказав мені, що це було зроблено навмисно, з трьох напрямків”, - заявив очільник польського МЗС.
З його слів, наразі на місці події працюють українські служби, а також польське консульство.
“Злочинна війна Путіна наближається до наших кордонів”, - додав Сікорський.
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Нагадаємо, у Вінницькій області майже три години тривала тривога - від 01:27 до 04:14. Посеред ночі у Вінниці пролунали вибухи. Стало відомо, що дрони РФ атакують місто.
Місцева влада зранку поінформувала, що РФ масовано вдарила по Вінниці. У місті сталися влучання в обʼєкти цивільної інфраструктури. Загалом область цієї ночі атакувало 28 БпЛА, з них орієнтовно 18 цілей було знищено.
В ОВА кажуть, що це була одна з важких ночей для Вінниччини. Зафіксовані кілька влучань в об’єкти цивільної промислової інфраструктури та пошкоджені житлові будинки. Наразі відомо про вісьмох постраждалих.