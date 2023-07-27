Полтава позбулася пам’ятників Ватутіну та Пушкіну: процес зняли на фото і відео

Демонтовані монументи передадуть до музеїв.
У Полтаві вранці 27 липня комунальники демонтували пам'ятники російському поету Олександру Пушкіну та радянському генералу Миколі Ватутіну.
Про це секретар Полтавської міськради Андрій Карпов повідомив у Мережі, опублікувавши фото і відео.
На кадрах демонтажу полтавських пам’ятників Пушкіну та Ватутіну зафіксовано, як комунальники за допомогою спецтехніки прибирають монументи з вулиць, обережно вантажать їх на автомобільну техніку та фиіксують тросами.
Так, близько 6:00 першим демонтували пам'ятник Ватутіну, а за годину розпочався демонтаж пам'ятника Пушкіну.
Зауважимо, рішення про демонтаж пам’ятників було ухвалене виконкомом Полтавської міськради 24 липня. У місті також планують демонтувати пам’ятник радянському військовому Олексію Зигіну.
Раніше заступник мера Полтави Валерій Пархоменко інформував, що пам’ятник Ватутіну можуть передати до музею "Парк радянського періоду" на Сумщині, а пам’ятник Пушкіну – до Полтавського краєзнавчого музею.
Нагадаємо, наприкінці червня у київському парку Слави на Печерську невідомі облили червоною фарбою погруддя радянським партизанам Сидору Ковпаку та Олексію Федорову.
Водночас на Львівщині нещодавно спалахнув скандал з демонтажем радянських пам’ятників: у кількох населених пунктах їх "сховали" та вимагали не зносити.
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