Полтава позбулася пам’ятників Ватутіну та Пушкіну: процес зняли на фото і відео

У Полтаві вранці 27 липня комунальники демонтували пам'ятники російському поету Олександру Пушкіну та радянському генералу Миколі Ватутіну.

Про це секретар Полтавської міськради Андрій Карпов повідомив у Мережі, опублікувавши фото і відео.

На кадрах демонтажу полтавських пам’ятників Пушкіну та Ватутіну зафіксовано, як комунальники за допомогою спецтехніки прибирають монументи з вулиць, обережно вантажать їх на автомобільну техніку та фиіксують тросами.

Також читайте Декомунізація "Батьківщини-матері": регулятор видав дозвіл на заміну радянського герба на тризуб

Так, близько 6:00 першим демонтували пам'ятник Ватутіну, а за годину розпочався демонтаж пам'ятника Пушкіну.

Зауважимо, рішення про демонтаж пам’ятників було ухвалене виконкомом Полтавської міськради 24 липня. У місті також планують демонтувати пам’ятник радянському військовому Олексію Зигіну.

Раніше заступник мера Полтави Валерій Пархоменко інформував, що пам’ятник Ватутіну можуть передати до музею "Парк радянського періоду" на Сумщині, а пам’ятник Пушкіну – до Полтавського краєзнавчого музею.

Демонтаж у Полтаві пам'ятників Ватутіну і Пушкіну / Фото: Телеграм-канал священника ПЦУ Олександра Дедюхіна

Демонтаж у Полтаві пам'ятників Ватутіну і Пушкіну / Фото: Телеграм-канал священника ПЦУ Олександра Дедюхіна

Демонтаж у Полтаві пам'ятників Ватутіну і Пушкіну / Фото: Телеграм-канал священника ПЦУ Олександра Дедюхіна

Демонтаж пам'ятників Пушкіну і Ватутіну в Полтаві / Фото: секретар Полтавської міськради Андрій Карпов

Полтава – без Пушкіна і Ватутіна: у місті демонтували російські пам’ятники

Нагадаємо, наприкінці червня у київському парку Слави на Печерську невідомі облили червоною фарбою погруддя радянським партизанам Сидору Ковпаку та Олексію Федорову.

Водночас на Львівщині нещодавно спалахнув скандал з демонтажем радянських пам’ятників: у кількох населених пунктах їх "сховали" та вимагали не зносити.

Читайте також: