Полтава йде під воду: затопило вулиці та будинки
У місті фіксують підтоплення через безперервні опади та мерзлий ґрунт, який не поглинає воду. Комунальні служби та рятувальники працюють у посиленому режимі.
У Полтаві фіксують підтоплення через безперервні опади. Дощ у поєднанні з талим снігом створив надлишок води, яка не поглинається, що призводить до підтоплення дворів та вулиць.
Про це повідомили в Полтавській міськраді.
У місцях, де є зливова каналізація, воду переважно відвели. У дворах і на вулицях у низинах, де немає зливової каналізації, воду відкачують підрозділи ДСНС. Станом на ранок зафіксували 10 звернень щодо підтоплення приватних будинків.
Де ще фіксують затоплення
Різке потепління, затяжні дощі та масове танення снігу спричинили масштабні підтоплення у кількох регіонах України.
За даними ДСНС, у понеділок, 16 лютого 2026 року, ситуація залишається складною: вода затоплює вулиці міст та блокує транспортне сполучення. Найбільше постраждали Донеччина, Луганщина, Харківщина та Миколаївщина.
У Краматорську ситуація набула критичного характеру через вихід із берегів річки Біленької. У тимчасово окупованому Луганську відлига перетворила вулиці на річки. Рівень затоплення сягає кількох десятків сантиметрів.
Негода дісталася і півдня. На Миколаївщині підтоплено 49 присадибних ділянок у 17 населених пунктах. До ліквідації задіяно 25 рятувальників, 14 одиниць техніки та 9 мотопомп.
Що з погодою до кінця тижня
В Україні, за прогнозом синоптиків, до кінця тижня очікуються значні коливання температури. Синоптики попередили про похолодання до -20, а також сильні опади.
Міцний нічний мороз почне спадати від середини тижня. У суботу та неділю подекуди очікується денна та нічна плюсова температура.