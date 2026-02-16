Полтава йде під воду: затопило вулиці та будинки

Наслідки затоплення / © ДСНС

У Полтаві фіксують підтоплення через безперервні опади. Дощ у поєднанні з талим снігом створив надлишок води, яка не поглинається, що призводить до підтоплення дворів та вулиць.

Про це повідомили в Полтавській міськраді.

У місцях, де є зливова каналізація, воду переважно відвели. У дворах і на вулицях у низинах, де немає зливової каналізації, воду відкачують підрозділи ДСНС. Станом на ранок зафіксували 10 звернень щодо підтоплення приватних будинків.

Затоплення у Полтаві: Фото: Пирятинська громада

Де ще фіксують затоплення

Різке потепління, затяжні дощі та масове танення снігу спричинили масштабні підтоплення у кількох регіонах України.

За даними ДСНС, у понеділок, 16 лютого 2026 року, ситуація залишається складною: вода затоплює вулиці міст та блокує транспортне сполучення. Найбільше постраждали Донеччина, Луганщина, Харківщина та Миколаївщина.

У Краматорську ситуація набула критичного характеру через вихід із берегів річки Біленької. У тимчасово окупованому Луганську відлига перетворила вулиці на річки. Рівень затоплення сягає кількох десятків сантиметрів.

Негода дісталася і півдня. На Миколаївщині підтоплено 49 присадибних ділянок у 17 населених пунктах. До ліквідації задіяно 25 рятувальників, 14 одиниць техніки та 9 мотопомп.

Негода на Миколаївщині / © ДСНС

Що з погодою до кінця тижня

В Україні, за прогнозом синоптиків, до кінця тижня очікуються значні коливання температури. Синоптики попередили про похолодання до -20, а також сильні опади.

Міцний нічний мороз почне спадати від середини тижня. У суботу та неділю подекуди очікується денна та нічна плюсова температура.