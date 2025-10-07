Полтавщину атакували ворожі дрони: деталі та фото наслідків

Пожежа на Полтавщині внаслідок влучання ворожого дрона / © ГУ ДСНС Полтавської області

У ніч проти 7 жовтня Росія атакувала Полтавську область дронами.

Про це повідомила ДСНС Полтавщини у Telegram та оприлюднила фото наслідків.

Через влучання по об’єктах цивільної інфраструктури сталися пожежі в адміністративних будівлях, пошкоджено житловий будинок і господарчу споруду.

До робіт залучено 16 одиниць техніки, 64 рятувальники ДСНС та пожежний потяг «Укрзалізниці».

Нагадаємо, у ніч проти 7 жовтня у Полтаві пролунав вибух під час повітряної тривоги. Перед цим Повітряні сили заявляли, що на міс то прямують ворожі ударні БпЛА з півночі та півдня. Голова Полтавської ОВА Володимир Когут повідомив, що в області працюють сили протиповітряної оборони.