Полтавщину атакували ворожі дрони: деталі та фото наслідків
Через влучання по об’єктах цивільної інфраструктури сталися пожежі в адмінбудівлях, пошкоджено житловий будинок і господарчу споруду.
У ніч проти 7 жовтня Росія атакувала Полтавську область дронами.
Про це повідомила ДСНС Полтавщини у Telegram та оприлюднила фото наслідків.
Через влучання по об’єктах цивільної інфраструктури сталися пожежі в адміністративних будівлях, пошкоджено житловий будинок і господарчу споруду.
До робіт залучено 16 одиниць техніки, 64 рятувальники ДСНС та пожежний потяг «Укрзалізниці».
Нагадаємо, у ніч проти 7 жовтня у Полтаві пролунав вибух під час повітряної тривоги. Перед цим Повітряні сили заявляли, що на міс то прямують ворожі ударні БпЛА з півночі та півдня. Голова Полтавської ОВА Володимир Когут повідомив, що в області працюють сили протиповітряної оборони.